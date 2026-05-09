娃娃車撞輾狐狸犬不治 飼主控無心處理、彰化伸港鄉幼回應了

陳姓民眾領養「嘟嘟」當寵物狗，出遊都會帶著一起去玩。（陳姓民眾提供）

彰化縣伸港鄉全興村陳姓民眾所養的寵物狗，今年2月間遭伸港鄉立幼兒園娃娃車撞輾，飼主送醫住院數日後不治。陳姓民眾指控娃娃車司機不理不問，調解2次都無心處理，對此，伸港鄉幼表示，狗狗過世令人遺憾，從一發生就盡最大努力與誠意，尋求保險理賠最大額度，絕無拖延。

陳姓民眾指出，4年前領養一隻狐狸犬，取名「嘟嘟」，並未植入晶片，天天都陪媽媽睡覺，家人出遊會帶著「嘟嘟」一起去玩，媽媽也常常帶著「嘟嘟」去公園散步。

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今年2月間早上，家人把「嘟嘟」綁在私人土地的鐵門上面，牽繩確實比較細，但娃娃車司機開進來迴轉卻撞輾過「嘟嘟」，總計轉了4家醫院救治，住院7天，最後還是回天乏術。

陳姓民眾表示，「嘟嘟」是他們的家人，嘟嘟走了，媽媽很傷心。娃娃車司機與園方根本無心處理，第一次調解，保險人員認為資料不足，因為狗狗沒有晶片，要提交資料證明飼養事實，第二次調解保險員也沒到，事發3個月都在拖。

伸港鄉幼強調，司機當天一發現情況，馬上就報警處理，但因為事發地點是好心地主提供給附近民眾進出的私人土地，警方無法受理報案，雙方進入調解程序。由於狗狗送醫到往生花費將近14萬元，將會盡最大的努力爭取保險的最高理賠額度，行車紀錄器畫面也全數交出進行調解。

律師王思穎表示，就算寵物未植入晶片，晶片只是行政管理措施，若飼主能夠出示長期飼養證明，就可證明具有寵物的所有權，飼主可以對司機就民法的侵權行為提出主張。

「嘟嘟」跟陳家媽媽感情最好，連睡覺都在一起。（陳姓民眾提供）

陳姓民眾所養的寵物狗「嘟嘟」，事發當天上午綁在一處私人地的鐵門上。（陳姓民眾提供）

陳姓民眾所養的寵物狗「嘟嘟」，事發當天上午綁在一處私人地的鐵門上，遭娃娃車撞上。（陳姓民眾提供）

彰化縣伸港鄉立幼兒園娃娃車撞上寵物狗「嘟嘟」（紅圈處），送醫住院後宣告不治。（陳姓民眾提供）

彰化縣伸港鄉立幼兒園娃娃車撞上寵物狗「嘟嘟」（紅圈處），送醫住院後宣告不治。（陳姓民眾提供）

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