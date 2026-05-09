長工時勞動讓婦女為家庭辭職 母親節前夕民團呼籲改革

台灣長工時導致婦女為了家庭，必須犧牲辭職；母親節前夕，民團疾呼要求政府改善，包含大幅提高法定最低特休假、系統性降低整體工時等。（婦女新知基金會提供）

台灣2024年的年總工時達2030小時，長工時勞動制度，加上特別休假日天數較先進國家少，婦女又往往身兼家庭育兒養親之責，常不堪負荷而辭職；母親節前夕，民團疾呼要求政府改善，包含大幅提高法定最低特休假、系統性降低整體工時等。

婦女新知常務監事洪惠芬指出，台灣女性每日無酬照顧時間平均達3.03小時、有配偶者更高達4.41小時，是另一半的2.6倍，超長工時又無假可休，為育兒離職，影響終身。

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家庭照顧者關懷總會公關副主任張筱嬋指出，女性承擔無酬家庭照顧的時間遠高於男性，但高工時的環境讓「照顧離職」無可避免，不只薪資中斷，年資歸零，未來轉職的薪資成長幅度與退休保障皆受衝擊，形成薪水、年資、勞保三重斷鏈。

台灣生育改革行動聯盟理事長徐書慧提醒，有孕婦為安胎須頻繁請假，無法配合長工時職場，慢慢被移出重要職位，或有媽媽因孩子頻繁生病，很快把極少特休用光，只好凌晨看診、隔日上班，長期身體健康無法負荷。

台北市產業總工會理事長邱奕淦則指出，台灣長期有「過勞之島」之稱，年輕人不敢生育，根本原因在於低薪加上長工時。台灣勞工陣線秘書長楊書瑋説，台灣所謂的工時彈性目前還是雇主的彈性，而雇主要的彈性就是勞工長時間工作，全職勞工每週經常工時高達41.5小時。

民團呼籲，正視長工時制度所造成的性別不平等與對家庭照顧者的傷害，政府應積極縮減總工時，短期內先修法大幅增加法定最低特休假天數，不應以年資作為累積特休假的唯一依據，同時協調各部會，規劃長期可行的降工時政策，依照不同產業需求，在降低整體工時為目標的前提下，提供不同類型產業輔導與轉型支持政策，並積極進行社會溝通。

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