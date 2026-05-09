健保財務拉警報 石崇良：明年不漲、後年費率須看最新財估

衛福部長石崇良指出，明年「一定不需要調整費率」，但後年仍須視最新財務預測再評估。（記者羅碧攝）

健保財務再度引發關注。依健保署最新財務預估，截至今年4月底，健保歷年保險收支累計結餘約2012億元，約當2.8個月保險給付支出，雖仍高於法定1個月安全水位，但推估明年底安全準備恐只剩約833億元、約1.03個月保險給付支出，逼近法定下限，也讓外界關注後年是否面臨調漲保費壓力。對此，衛福部長石崇良表示，明年「一定不需要調整費率」，但後年仍須視最新財務預測再評估。

石崇良指出，目前健保會討論的財務模型，多以10年期長期財務推估為主，但近幾年國內經濟變化相當大，特別是補充保費收入明顯增加，加上近年薪資持續調整，若直接以長期模型推估短期財務狀況，「會比較失準」。

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他表示，以目前最新資料來看，健保安全準備仍有2.8個月、約2000億元左右，以目前安全水位與近年健保總額成長幅度推估，明年不需要調整保費。他說，去年健保總額成長近600億元，114年較113年增加約531億元，再往前一年約400多億元，「以目前每年總額成長趨勢，對應現在安全準備水位來看，明年一定不需要調整費率」。

不過，對於後年是否有調漲壓力？石崇良則未把話說死。他表示，去年度財務決算要到今年6月才會完成，今年經濟狀況看來仍偏樂觀，尤其AI產業與股市表現，可望持續挹注補充保費收入，較精準的財務預測，仍要等到下半年再評估。

媒體追問是否傾向後年調漲保費時，石崇良表示，多數民眾當然都不希望保費調漲，但健保屬於社會保險，本身就有財務機制，「該漲的時候還是漲」，仍須待財務預估更精準後再說明。

至於是否會向行政院爭取更多經費挹注健保？石崇良則笑稱，自己過去外號叫「眷村媽媽」（意思是要用有限的金錢想辦法養活一大家子、滿足每個小孩各式各樣的需求），「就是不斷地去掙錢」，希望讓健保財務愈健全愈好，因此只要有任何機會，都會積極爭取資源挹注。

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