東京媽祖廟日本人搶拜、金爐爆滿 開基玉皇宮跨海祝壽

斥資5億日幣、興建於2013年的東京媽祖廟，位在寸土寸金的新宿區百人町。（開基玉皇宮提供）

適逢天上聖母聖誕，日本新宿東京媽祖廟舉行隆重祝壽大典，分靈祖廟開基玉皇宮今由主委涂大松率諸執事及誦經團前往祝壽，東京媽祖廟將開基玉皇宮捐獻的60萬日幣（約新台幣12萬元）香油錢，回捐台灣社福機構，展現無私大愛。

東京媽祖廟 （Maso Temple in Tokyo）住持連昭惠表示，媽祖文化凝聚中日台3岸同胞，東京媽祖廟主要信徒除旅居日本的台灣同胞，分靈開基玉皇宮玉皇上帝、玉皇四殿下、三公主娘之後，近幾年吸引愈多愈多日本信徒前來參拜，還有日本明星特地前來，1個金爐不夠用已增至2個。

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祝壽大典由東京媽祖廟董事長詹德勳、住持連昭惠與玉皇宮主委涂大松等人共同行團拜禮，再以藏密傳統吉祥的「八獻供」為媽祖祝壽，華僑學校舞龍、舞獅助陣，現場洋溢熱鬧氣氛，吸引路過民眾駐足圍觀、拍照。

斥資5億日幣、興建於2013年的東京媽祖廟，占地70坪，位在寸土寸金的新宿區百人町。連昭惠分享，2019年經夢境被媽祖引領到玉皇宮，以5聖杯分靈玉皇上帝、玉皇四殿下、三公主娘、南北斗星君等5位神尊，闢建凌霄寶殿供奉，也是玉皇宮360年首次海外分靈；另供奉北港朝天宮分靈黑面媽祖、千順將軍；大陸泉州天后宮分靈粉面媽祖、金面南方澳媽祖。

涂大松肯定廟方將台灣宗教信仰發揚光大，玉皇宮以360年海外唯一分靈廟為榮，開基玉皇宮今捐獻東京媽祖廟60萬日幣香油錢，廟方全數捐予台灣社福機構。東京媽祖廟每年捐款超過千萬日幣，其中已捐出800萬台幣予台灣家扶中心，還有很多義葬捐獻，涂大松說，東京媽祖廟香油錢回捐台灣社福團體，展現「人住日本，心繫台灣」的慈悲情懷，令人感動。

東京媽祖廟舉行隆重祝壽大典。（開基玉皇宮提供）

分靈神尊玉皇上帝、玉皇四殿下、三公主娘。（開基玉皇宮提供）

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