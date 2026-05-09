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    首頁 > 生活

    屏東就業博覽會近百家企業、2000職缺 今吸引上千人求職

    2026/05/09 12:01 記者羅欣貞／屏東報導
    勞動部勞動力發展署高屏澎東分署主辦的「屏東地區就業博覽會」9日登場。（記者羅欣貞攝）

    勞動部勞動力發展署高屏澎東分署主辦的「屏東地區就業博覽會」9日登場。（記者羅欣貞攝）

    勞動部勞動力發展署高屏澎東分署主辦的「屏東地區就業博覽會」今（9）日在屏東縣立體育館登場，現場匯集近百家廠商，提供約2000個工作機會，其中8成為在地職缺，吸引上千名求職民眾參與。勞動部次長陳明仁、勞動力發展署副署長陳世昌、屏東縣副縣長鄞鳳蘭到場為求職者與徵才企業加油打氣，展現中央與地方合力推動在地產業與人才發展。

    勞動部次長陳明仁致詞表示，近年在中央、地方政府與民意代表共同推動下，高屏地區產業持續轉型升級，屏東聚焦智慧農業、健康醫療、觀光休閒及綠能產業發展，例如預計今年於屏東健康產業園區營運的義大醫院，提供多元優質職缺，持續為在地創造就業機會。今日參與徵才的廠商多為在地優質企業，不僅展現地方產業活力，更為有意返鄉發展的青年提供多元的就業選擇。

    支持不同族群就業需求，勞動部持續推動多項措施。在青年就業上，透過「初次尋職青年穩定就業計畫」提供尋職津貼與就業獎勵；「青年職得好評計畫」鼓勵穩定就業、累積職涯經驗。針對企業端，提供「雇主僱用獎助」，鼓勵企業進用二度就業婦女等勞工，並推動「繼續僱用高齡者補助計畫」及「職務再設計」，促進中高齡人才持續投入職場。

    高分署表示，活動設置「職涯無界・人才共好專區」，結合青年職涯發展中心、銀髮人才資源中心、人才資源發展中心，以及今年新成立的直接聘僱聯合服務中心，透過互動體驗方式提供多元就業資源，強化民眾職場競爭力。

    求職的林先生表示，透過就博會直接與企業主管面對面交流，比單純線上投遞履歷更有效率，也更清楚掌握企業需求。

    張女士則指出，原先擔心年齡影響求職，但在了解政府相關補助措施後，企業也開放提供工作機會，讓她更有信心重返職場。

    今日就博會從上午9點起進行到中午12點半，活動特別導入「e化面試」服務，求職者可透過線上履歷快速應徵職缺，不僅大幅減少紙本履歷，也有效縮短面試流程時間。

    「屏東地區就業博覽會」9日登場，吸引上千人參加。（記者羅欣貞攝）

    「屏東地區就業博覽會」9日登場，吸引上千人參加。（記者羅欣貞攝）

    屏東地區就業博覽會9日登場，民眾踴躍參加。（記者羅欣貞攝）

    屏東地區就業博覽會9日登場，民眾踴躍參加。（記者羅欣貞攝）

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