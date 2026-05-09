嘉義雙忠廟「諸羅大媽」過生日 信眾還願擲出立筊

今天是媽祖誕辰，嘉義市雙忠廟為「諸羅大媽」祝壽，有信眾擲出立筊。（民眾提供）

位於嘉義市東市場街區，有「嘉義第一古廟」美譽的雙忠廟，供奉有1906年因地震傾倒的大天后宮神明開基媽祖「諸羅大媽」，今天農曆三月二十三日是媽祖誕辰，一早有台南來的夫婦前來祭拜還願，擲筊時竟擲出「立筊」，讓許多信眾嘖嘖稱奇，直說「媽祖聖誕出現立筊，太神奇了！」

根據嘉義市政府嘉義市記憶庫記載，嘉義雙忠廟首見於清代康熙56年（1717）所修的「諸羅縣志」，廟中主祀唐代張巡、許遠兩位大將軍，民間因為兩人英勇忠貞將他們奉為專收厲鬼的神明；雙忠廟民間藝術精粹有可看性，從廟殿構築、雕梁畫棟、廟前華麗的磨石子羅金龍柱，到龍虎堵交趾燒，都是國寶大師傑作。

請繼續往下閱讀...

雙忠廟委員高基榮說，大天后宮於1906年倒塌，大多數神像移至嘉義城隍廟，而「諸羅大媽」媽祖神像及香爐均安置在雙忠廟，今天是媽祖誕辰，廟方舉辦祭典，恭祝諸羅大媽聖誕千秋。

廟方說，今天早上一對來自台南的夫婦來祭拜還願，擲出立筊，正逢媽祖過生日，眾人感到神奇，直說神威顯赫，已圍起立筊，讓信眾觀看。

來自台南的夫婦還願時擲出立筊。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法