買得到老鼠藥是管理疏漏？ 化學署：市售一般品風險較低

台北市陷入「安鼠之亂」，市議員林亮君日前在社群貼文指出有公園被投老鼠藥；近期北市府批中央老鼠藥疏於管理，環境部化學署反駁是一般環境用藥經嚴格評估才市售上架，同殺蟲劑電蚊香，呼籲北市府回歸防治專業，勿在非問題上過度著墨。（資料照，林亮君提供）

都市老鼠治理近期成熱議話題，台北市受困於「安鼠之亂」，先前更傳亂投老鼠藥造成毒殺其他寵物及野生動物隱憂，北市府戰中央稱老鼠藥不限購是管理疏漏，環境部化學署回應，強調一般市售老鼠藥有嚴格風險評估，成分濃度對人體與環境風險較低，故不設門檻方便居家防治，與常備殺蟲劑概念完全一致。

化學署長蔡孟裕昨晚（8日）說明，北市府的夥伴認為，便利民眾自購（老鼠藥）是屬於管理上的疏漏，這是對「環境用藥管理法」管理的架構有誤解，該法將目前環境用藥分為「一般環境用藥」及「特殊環境用藥」，分級是基於嚴謹風險評估及科學驗證，特殊環境用藥屬於高濃度或高風險的特殊藥劑，必須要病媒蚊防治業或環保局來施放。

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至於一般環境用藥，蔡孟裕說，因為一般市售品對人體或環境風險比較低，為了便利民眾即時處理家中害蟲，故能在大賣場或零售店買得到，就跟可以買得到殺蟲劑或電蚊香的道理一樣，仍提醒民眾，使用老鼠藥或一般殺蟲劑，還是要注意標示，嚴格遵守標示及使用說明，對人體或毛小孩都有比較好的保護。

環境部指出，若將「便利民眾自購」的常態法令機制誤解為管理疏漏，恐是北市府對環境用藥分級管理與現行法規制度的理解尚有精進空間；更呼籲地方政府仍應訂定專業防治計畫，並積極動員市府所有單位及市民共同執行環境整頓與防治，在不是問題的問題上過度著墨，對後續的防治工作並無幫助。

環境部再提醒，屬於一般環境用藥的老鼠藥與殺蟲劑雖購買方便，但仍具藥性，民眾選購時應認明環境部核准字號（如「環署衛製字第XXXX號」），並務必遵守「詳閱標示」及「定點適量」的使用原則，嚴格遵守使用說明，放置於孩童與寵物不易觸及的隱蔽處，避免藥劑過量對人、寵物及環境造成無謂負荷。

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