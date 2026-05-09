超高車卡蘇花錦文隧道！ 公路局：舊隧道高度不規則、限高3.8米

平板貨車載運怪手，結果高度超過3.8公尺，卡在錦文隧道限高門。（公路局提供）

昨天深夜11時09分，1輛載運怪手之平板車要通過台9線160.3K（秀林鄉錦文隧道）時，因車輛總高度過高，行經隧道限高門架時卡住，佔用南下車道影響通行，還造成車輛漏油，公路局今天清晨5點已經排除恢復通行。公路局指出，錦文隧道是古早工法開挖的不規則隧道，限高3.8公尺，一旦卡住就會影響通行，請往來大型重車及平板貨車注意高度。

據了解，拖板車上載運怪手要通過蘇花錦文隧道，起初勉強進入北洞口，但因隧道頂端不規則，公路局還在隧道上方發現擦撞痕跡，結果在隧道口再次「卡限高門」。交通部公路局東區養護工程分局南澳工務段接獲通報後，立即派員前往現場協助警察單位進行交通管制及疏導作業，由於事故造成載運怪手油管破裂漏油，現場緊急處置提供同步鋪設木屑吸附油漬，以降低路面打滑風險。

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公路局指出，因事故發生在半夜，經增派吊掛及拖救車輛進場，並調整限高門架與更換板車車頭高度後，今天清晨5時完成事故排除作業，恢復雙向正常通行。

公路局金岳工務段指出，蘇花在花蓮的大清水隧道、13號隧道一直到錦文隧道，早期舊隧道鑽掘開挖隧道時工法比較舊，造成隧道頂高度不平均，有高有低，相較於新隧道限高4.6公尺低很多，隧道入口都有標示限高高度，請往來重車務必遵守規定。

公路局指出，因涉及超高違規行駛，警察單位已依法舉發開罰；有關事故造成限高門架等道路附屬設施受損部分，公路單位後續將依相關規定辦理設施修復及求償作業。

公路局呼籲，由於蘇花路廊狀況特殊，公路局有向宜蘭、花蓮的重車業者宣導，但可能還是會有外地車不了解造成事故，呼籲大型車輛及特殊機具運輸車輛行駛山區道路前，應事先確認車輛總高度及道路通行條件，避免因超高影響交通安全及道路通行。

平板貨車載運怪手，結果高度超過3.8公尺，卡在錦文隧道限高門。（公路局提供）

錦文隧道限高3.8公尺。（記者花孟璟攝）

蘇花的大清水隧道也是早期開鑿的舊隧道，也是限高3.8公尺。（記者花孟璟攝）

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