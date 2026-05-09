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    首頁 > 生活

    近百年悠久歷史 大坪林聯合放軍遶境祈安熱鬧起駕

    2026/05/09 11:44 記者翁聿煌／新北報導
    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右二）參加新店大坪林顯應祖師廟放軍遶境活動。（記者翁聿煌攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右二）參加新店大坪林顯應祖師廟放軍遶境活動。（記者翁聿煌攝）

    新北市新店區歷史悠久的大坪林五庄（寶斗厝、七張、十二張、十四張及廿張）聯合放軍遶境活動，9日上午進行顯應祖師公起壇放軍儀式，其中最有民俗意義的過火儀式，由五庄內土地公、神明集結廟前空地，待時間一到，信眾扶輦轎，拜過火神，祖師公帶頭走過兩行點燃熊熊大火的金紙中間，接著神明一一過火，信眾及義工大喊「進、進」助陣，十分精彩熱鬧。

    大坪林顯應祖師廟歷史悠久，早年以務農維生的五庄居民，受惠於引水自新店溪的大坪林圳灌溉，當時生物科技與知識不若現代進步，民眾靠天吃飯，一切仰賴祈求神明保祐，日治時期寶斗里居民深受瘴癘之氣與蟲害之苦，顯應祖師公於昭和4年（1929年）起壇指示放軍遶境，諭令旗下兵眾鎮守四方、掃除疫情蟲害，五穀豐登、合境平安。

    原為神壇祀奉祖師公的劉宗鏗遵從指示，開始有了放軍儀式，次年其餘四庄一併加入放軍行列，希望藉由堅定的民俗信仰保祐國泰民安，放軍儀式原本舫每年農曆三月廿日舉行，國民政府遷台後，配合倡導節約拜拜政策，適逢三月廿三日媽祖生日，經請示祖師公後，改為每年農曆三月廿三日，放軍兼迓媽祖合併遶境。

    大坪林五庄聯合放軍遶境祈安活動，迄今仍是地方最重視的民俗信仰活動，新北市府由民政局副局長莊茂坤代表出席、民進黨新北市長參選人蘇巧慧也到場祈拜，並參與熱鬧的扶輦轎過火儀式，接下來進行迓神遶境，全長約卅公里，接受沿途信眾焚香敬禱，要走一整天才能返回顯應祖師廟。

    精彩熱鬧的扶輦轎過火儀式。（記者翁聿煌攝）

    精彩熱鬧的扶輦轎過火儀式。（記者翁聿煌攝）

    大坪林五庄聯合放軍遶 境活動歷史悠久，政治人物及地方仕紳到場參拜。（記者翁聿煌攝）

    大坪林五庄聯合放軍遶 境活動歷史悠久，政治人物及地方仕紳到場參拜。（記者翁聿煌攝）

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