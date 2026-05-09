國1內壢交流道大園方向南下入口匝道 11日起夜間施工封閉管制

國道1號內壢交流道南向將改回2次入口。（資料照）

交通部高速公路局2023年間將國道1號內壢交流道南向2次入口，改為1次入口，長期塞車引起民怨，5月底前可望改回2次入口，即大園、中壢方向的南向入口匝道都能分別匯入主線；高公局為辦理路面刨鋪改善作業，規劃5月11到21日間的晚間9點到翌日上午6點，實施大園方向（中園路二段）南向入口匝道的夜間施工封閉管制。

立委魯明哲說，高公局將內壢交流道南向2次入口改為1次入口後，原加速車道調整為900公尺雙白線，限制車輛不能跨越切入主線道，導致從內壢交流道進入國道1號的車流於交通尖峰時間總是壅塞，民眾長期反映盼改善。

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高公局今年會勘後，決定塗銷約700公尺雙白線，將內壢交流道改回南向2次入口，讓車流可快速匯入主線以解決壅塞問題；高公局官員表示，考量國道1號鄰近內壢交流道路段，中豐交流道去年12月26日通車、中壢交流道南出匝道今年1月22日完成拓寬、中壢南出匝道與轉接道已實施開放路肩措施，交通狀況已改善，兼顧地方通勤需求，決定改回內壢交流道南向2次入口；調整後的環道、匝道加速車道都較長，將能提供充足匯流空間。

內壢交流道南下路面刨鋪改善作業將於5月11到21日間辦理，高公局北區養護工程分局提醒，期間的晚間9點到翌日上午6點，內壢交流道的大園方向（中園路二段）南向入口匝道，將因施工封閉管制，車輛應配合改道，行駛內壢交流道的中壢方向（中園路）南向入口匝道，進入國道1號。

內壢交流道大園方向（中園路二段）南向入口匝道夜間施工封閉管制與改道路線示意圖。（高速公路局提供）

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