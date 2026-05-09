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    首頁 > 生活

    社群溫暖互動變調！LOPIA總經理宣布將關閉社群：只剩下痛苦

    2026/05/09 12:15 即時新聞／綜合報導
    日本連鎖超市「LOPIA」。示意圖。（夢時代提供）

    日本連鎖超市「LOPIA」。示意圖。（夢時代提供）

    日本連鎖超市LOPIA台灣區總經理水元仁志，自品牌進駐台灣後，因時常在社群平台Threads上親自「海巡」回覆網友消費問題，曾被網友大讚親民，笑稱是「成功的公關」。然而，近期水元仁志與網友的友善互動卻逐漸變調，甚至多次與網友隔空交火，爭議持續延燒。對此，水元仁志今日宣布將於7月31日關閉帳號。他沉痛表示，自4月起網路上出現大量負面與攻擊性發言，且愈演愈烈，「這兩個月對我而言，老實說只剩下痛苦。」

    水元仁志近日在社群介紹自家產品時，使用詞語讓部分台灣網友感到不悅，認為有「踩一捧一」之嫌。網友留言後，演變成雙方隔空交火，而近來類似事件越來越多，引發網路討論。

    水元仁志今日在Threads發文指出，之所以不立即關閉帳號，是因為還有許多關於LOPIA對商品的堅持、販售方式的執著，以及對顧客的心意尚未真正傳達給大眾。他表示，希望在離開社群媒體前，能將這些理念好好介紹給大家；同時也希望能稍微找回去年11月至今年3月間，與網友開心交流的氛圍，儘管他也坦言「目前看起來已經很難了」。

    回顧經營社群的歷程，水元仁志憶述，去年10月以前其帳號追蹤者僅約1000人，內容多以日文發布，純屬私人性質。到了11月，他起心動念「要不要試著用中文傳達LOPIA的魅力？」於是開始使用翻譯功能發文，未料追蹤者數量暴增，最高曾達到5.9萬人。

    水元仁志坦言，去年11月至今年3月期間，他非常享受與網友的交流，但從4月左右開始，負面留言與攻擊性貼文突然激增。近期爭議事件爆發後，狀況更進一步惡化，讓他直言這兩個月「只剩下痛苦」。由於擔心這會對LOPIA員工造成困擾，他在昨晚將決定告知妻子，而妻子溫暖回覆「辛苦你了」，讓他當場落淚。

    水元仁志最後表示，未來發文頻率將大幅減少，並聽從太太的建議慢慢回歸「普通」的生活。他感性致謝，表示過去那段時間「像夢一樣」，可能是人生中最快樂的時光，未來他仍會持續擔任LOPIA台灣總經理，並以「將LOPIA帶來台灣」為榮，希望在剩餘的一個多月內，繼續向大眾介紹LOPIA的特色。

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