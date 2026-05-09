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    首頁 > 生活

    九族文化村疑蹭台電新LOGO翻車 廖偉翔留言「一字千金」挨罵

    2026/05/09 14:02 即時新聞／綜合報導
    九族文化村官方Threads近日發文稱「如果我什麼都不說，只是貼上一張LOGO」，下方國民黨立委廖偉翔留言稱「一字千金」。（圖翻攝自臉書）

    九族文化村官方Threads近日發文稱「如果我什麼都不說，只是貼上一張LOGO」，下方國民黨立委廖偉翔留言稱「一字千金」。（圖翻攝自臉書）

    台電近期更換新LOGO引發兩極化看法，引發對於設計費用與專業性攻防討論。沒想到南投遊樂園「九族文化村」官方Threads近日發文稱「如果我什麼都不說，只是貼上一張LOGO」，疑似藉機蹭話題暗諷台電，下方釣出國民黨立委廖偉翔留言稱「一字千金」，未料此舉弄巧成拙，引發公關危機，但早已遭網友備份流傳。

    經營臉書粉專「孟買春秋」的作家喬伊斯今日轉發九族文化村官方近日於Threads貼文，並附上九族文化村LOGO截圖，包含中、英文和圓形商標圖，內容提及「如果我什麼都不說，只是貼上一張LOGO」，藍委廖偉翔則留言：「一字值千金」。

    喬伊斯酸說，「我只是要說這是民代海巡的最噁心範例，天天正事不做海巡去耍嘴皮甚至和網友吵架，這個台中立委的社群小編說不定還是公費助理，納稅人給錢。」

    消息曝光後，不少網友留言說「本來今年還想著全家去日月潭玩的，看來今年不用排九族了，哪裡來無聊當有趣有夠蠢」、「留言的是台中廖偉翔嗎？很閒喔」、「真的很好奇公司為什麼會請這種對社群極度不敏感的人當小編啊」、「沒看過哪個國家遊樂園那麼蠢的」、「真沒文化」、「經營品牌的人如果不知道哪時候改說話，唯一的方式就是閉嘴。除非你老闆讓你說話。品牌經營很難，要敗壞觀感就是一瞬間」。

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