為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    響應517國際不再恐同日 南市府再升彩虹旗點亮城市平權能量

    2026/05/09 10:58 記者洪瑞琴／台南報導
    今年3月14日「第9屆台南彩虹遊行」，南市永華市政中心首度升起彩虹旗響應。（記者洪瑞琴攝）

    今年3月14日「第9屆台南彩虹遊行」，南市永華市政中心首度升起彩虹旗響應。（記者洪瑞琴攝）

    5月17日是「國際不再恐同日」，台南市政府將再度升起象徵多元與包容的彩虹旗，並規劃系列宣導活動與講座，邀請變裝皇后與多元性別代表參與演出與分享，讓5月17日至24日限定期間，為城市注入希望與耀眼的彩虹能量。

    今年3月14日彩虹聯盟發起的「第9屆台南彩虹遊行」，南市府已響應配合於永華市政中心首度升起彩虹旗，象徵對性別平權的支持。此次再度響應「國際不再恐同日」，將於永華市政中心、民治市政中心及曾文市政願景園區設置彩虹旗，並串聯市府各機關與37區公所，共同傳達對LGBTQ+族群的友善與支持。

    社會局表示，此次響應行動兼具文化教育與城市進步意義，自5月11日起即透過跑馬燈、社群平台與各機關網站進行宣導。活動期間除設置彩虹旗幟外，也邀請「夫夫之道」、變裝皇后鄧百百與瑞恩RayRay等分享生命經驗與帶來表演，透過故事與舞台展現多元樣貌，深化社會對性別議題的理解。

    「國際不再恐同日」源於1990年5月17日，世界衛生組織將同性戀自疾病分類中移除，象徵人類對性別多元的認識邁向重要里程碑。台灣亦於2019年5月24日施行《司法院釋字第748號解釋施行法》，成為亞洲首個同婚合法化的國家，並持續推動相關平權制度。

    市長黃偉哲表示，今年以「伴你同行」為主軸，象徵在性別平權的道路上彼此支持、並肩前行。台南在多元議題上不缺席，願意成為促進理解與包容的力量，也讓象徵多元、希望與驕傲的彩虹旗，在這城市中被看見、被理解。

    今年3月14日「第9屆台南彩虹遊行」，遊行路線的公家機關配合掛彩虹旗幟。（記者洪瑞琴攝）

    今年3月14日「第9屆台南彩虹遊行」，遊行路線的公家機關配合掛彩虹旗幟。（記者洪瑞琴攝）

    台南「國際不再恐同日」，策劃「伴你同行」主題，展現台南推動性別平權的決心。（南市社會局提供）

    台南「國際不再恐同日」，策劃「伴你同行」主題，展現台南推動性別平權的決心。（南市社會局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播