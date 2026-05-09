響應517國際不再恐同日 南市府再升彩虹旗點亮城市平權能量

今年3月14日「第9屆台南彩虹遊行」，南市永華市政中心首度升起彩虹旗響應。（記者洪瑞琴攝）

5月17日是「國際不再恐同日」，台南市政府將再度升起象徵多元與包容的彩虹旗，並規劃系列宣導活動與講座，邀請變裝皇后與多元性別代表參與演出與分享，讓5月17日至24日限定期間，為城市注入希望與耀眼的彩虹能量。

今年3月14日彩虹聯盟發起的「第9屆台南彩虹遊行」，南市府已響應配合於永華市政中心首度升起彩虹旗，象徵對性別平權的支持。此次再度響應「國際不再恐同日」，將於永華市政中心、民治市政中心及曾文市政願景園區設置彩虹旗，並串聯市府各機關與37區公所，共同傳達對LGBTQ+族群的友善與支持。

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社會局表示，此次響應行動兼具文化教育與城市進步意義，自5月11日起即透過跑馬燈、社群平台與各機關網站進行宣導。活動期間除設置彩虹旗幟外，也邀請「夫夫之道」、變裝皇后鄧百百與瑞恩RayRay等分享生命經驗與帶來表演，透過故事與舞台展現多元樣貌，深化社會對性別議題的理解。

「國際不再恐同日」源於1990年5月17日，世界衛生組織將同性戀自疾病分類中移除，象徵人類對性別多元的認識邁向重要里程碑。台灣亦於2019年5月24日施行《司法院釋字第748號解釋施行法》，成為亞洲首個同婚合法化的國家，並持續推動相關平權制度。

市長黃偉哲表示，今年以「伴你同行」為主軸，象徵在性別平權的道路上彼此支持、並肩前行。台南在多元議題上不缺席，願意成為促進理解與包容的力量，也讓象徵多元、希望與驕傲的彩虹旗，在這城市中被看見、被理解。

今年3月14日「第9屆台南彩虹遊行」，遊行路線的公家機關配合掛彩虹旗幟。（記者洪瑞琴攝）

台南「國際不再恐同日」，策劃「伴你同行」主題，展現台南推動性別平權的決心。（南市社會局提供）

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