以記憶對抗遺忘！519白色恐怖記憶日 全台串聯走讀歷史現場

國家人權博物館為紀念「519白色恐怖記憶日」，舉辦紀念典禮、音樂會、人權市集、講座及重返綠島等系列活動。（記者翁聿煌攝）

國家人權博物館為紀念「519白色恐怖記憶日」，舉辦紀念典禮、音樂會、人權市集、講座及重返綠島等系列活動，並邀請全台各地人權館所、人權團體與學術單位共同響應，推出展覽、講座、電影放映及走讀行動等多元的人權教育推廣活動，5月19日當天全國至少27處不義遺址開放民眾參觀，歡迎民眾親身走訪各地不義遺址歷史現場，一同面對歷史創傷，省思民主人權的未來。

自1949年5月19日政府宣布全國戒嚴開始，直到1987年解除戒嚴，在此期間有無數的民眾因為言論、思想而遭受迫害，在政治受難者前輩及民間團體的長期倡議下，行政院於2024年4月18日核定每年5月19日為「白色恐怖記憶日」，藉由「紀念、不放假」方式，期盼台灣社會記取威權統治與白色恐怖的歷史教訓，緬懷政治受難者，共同深化對民主、人權與自由價值的理解。

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人權館表示，5月19日白色恐怖記憶日當天，人權館將於白色恐怖景美紀念園區禮堂舉行「519白色恐怖記憶日典禮」，邀請政治受難者家屬親臨傳承生命故事，並透過表演藝術來回顧威權時期的歷史記憶與時代創傷，向犧牲者致上最高敬意。

園區亦同步舉辦「人權市集」，邀集人權組織、團體、出版社及文史工作者共同參與，讓人權議題走入公共生活，拓展民眾對多元人權的認識。晚間則將於台北生技園區多功能廳舉辦紀念音樂會，由知名小提琴家胡乃元帶領Taiwan Connection弦樂四重奏演出，以音樂深化社會共感。

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