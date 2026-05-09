日月潭纜車受困半空怎麼救？ 高空垂降救援演練曝光

日月潭纜車進行救援演練，在高空利用繩索垂降救援，將受困半空的民眾救出。（九族文化村提供）

南投縣消防局與日月潭纜車站，為強化災害防救能力，進行纜車與大量傷病患救援演練，不僅出動雲梯車升降馳援，還在高空以繩索垂降執行纜車人員撤離，即便是演習，仍動員大量人力，盼透過實戰提升臨場應變，將災害風險降至最低。

管理日月潭纜車站的九族文化村表示，纜車為高空遊憩設施，針對緊急事故應變，必須透過實地演練才能有效控制與降低風險，此次演練模擬纜車故障，並於事發當下立即通報消防單位，請求雲梯車支援，在雲梯車升降可及的範圍內執行高空救生。

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另外，由於日月潭纜車運行路線綿延山巒，針對救援車輛難以到達的地點，也動員專業技師前往最近的塔柱，登上塔柱後以滑索移動至故障車廂，再垂降至車廂內協助受困民眾，地面也設置大型充氣墊，最後再以繩索垂降將人員安全降至氣墊，完成救援任務演練，過程相當逼真。

日月潭纜車進行救援演練，在高空利用繩索垂降，搭配地面氣墊將受困半空的民眾救出。（九族文化村提供）

日月潭纜車站進行救援演練，透過消防雲梯車與繩索馳援，協助受困半空的民眾救出。（九族文化村提供）

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