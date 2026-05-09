《黑白大廚》與《拜冰》主廚來台 大啖南門市場美食喊讚

《黑白大廚》崔鉉碩（右二）、朴恩影（右一）、吳世得（左三）及米其林主廚法布里齊奧·費拉里（左二）與臺灣知名的烘焙師傅吳寶春（左一）及米其林主廚黎俞君（右三）齊聚台北 。（台北市觀傳局提供）

台北市觀光傳播局與「ICSA亞洲主廚高峰會（International Chefs Summit Asia）」合作邀請韓國兩大人氣料理節目《黑白大廚》與《拜託了冰箱》主廚群，包含最具實力派代表性主廚崔鉉碩、亞洲新生代女主廚朴恩影、韓劇《暴君的廚師》美食顧問吳世得，及義大利米其林一星餐廳主廚法布里齊奧．費拉里，親自走訪台北南門市場，體驗最道地的台北市場美食。崔鉉碩大讚，「台北市是美食之都，迫不及待想把市場小吃推薦給韓國親友。」

崔鉉碩表示，之前從來沒造訪過傳統市場，這次在南門市場看到許多乾貨與新鮮食材，比起夜市更令他興奮。其中印象最深刻的南部粽，軟糯的口感與粽葉的香氣交織，讓他驚呼「好吃到停不下來！」

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朴恩影則大讚台北是非常適合旅行的城市，也對現場涮牛肉感興趣，粉嫩的鮮肉搭配簡單薑絲與蔥花畫龍點睛，尤其對蛋餃印象深刻，入口後唇齒留香令人回味。

法布里齊奧‧費拉里表示，他會邀請義大利朋友來台北旅遊，更興奮說：「這次吃到蜜餞跟臭豆腐都激發更多創作靈感，將蜜餞入菜肯定再度創造美食話題。」

吳世得透露，這是他第一次來台北，除了大啖夜市小吃，更謝謝觀傳局安排白天的傳統市場，讓他第一次來就能考察不同的美食，他已經迫不及待在台北巡址開店。

隨行的南門市場自治會會長王銓國也表示，南門市場於2023年完成改建後全面升級，不僅改善購物環境，更希望讓國際旅客體驗台北市場的生活感與人情味。

觀傳局也與主廚們合作拍攝2支短影音影片，已上架在台北旅遊網IG及FB等社群平台。

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