早期發現與療育、把握黃金期 新北第5區早資中心辦母親節園遊會

園遊會現場有職能治療師提供育兒指導和諮詢，也幫家長帶來的小孩做感覺統合評量。（記者翁聿煌攝）

新北市社會局結合委託明新兒童發展中心辦理第5區早期療育社區資源中心，於母親節前夕，舉辦「因為有你・共融有愛」母親節公益園遊會，由幼兒園小朋友在台上唱美麗的康乃馨，現場提供育兒指導和諮詢，也有職能治療師幫家長帶來的小孩做感覺統合評量，希望提供家長參考，把握0-6歲黃金期，早期發現、早期療育。

社會局長李美珍表示，新北市去年早療通報量為9002人，佔0-6歲人口數19萬1814比例4.7%，為協助家長把握早療黃金期，市府在全市設立共7區的早期療育社區資源中心，由社工、專業治療師、教保員等，設計療育訓練等相關課程，協助家長進行發展遲緩篩檢和個別訓練，只要家長懷疑小孩有語言、動作、認知、情緒等發展疑慮，均可透過各區早資中心進行篩檢和諮詢，讓孩子在父母的陪伴下，健康快樂長大。

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其中第5區早資中心委託財團法人新北市私立明新兒童發展中心辦理，服務範圍包含中和、永和、土城、樹林、烏來等區，利用母親節前夕，結合中和地區50家愛心商家一起合辦母親節公益園遊會，包含議員張維倩、張嘉玲、金瑞龍、邱烽堯、立委張智倫等人及當地多位里長均參加。

第5區早資中心社工督導湯乃孋表示，為鼓勵家長帶領幼兒參與，特別將幼兒發展、遊戲闖關及公益園遊會結合，甚至特別安排發展遲緩幼兒擔任「小小關主」，以鼓勵突破自我，展現早期療育對孩子社交自信的正面影響，也提升社區共融的力量，另外還有幼兒多元職能體驗區，包含消防安全教育及各類職業模擬體驗，協助幼兒增進社會互動能力。

園遊會現場有育兒指導員提供育兒指導，讓家長試包尿片。（記者翁聿煌攝）

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