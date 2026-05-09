我國主辦亞太公共圖書館論壇 8國專家聚焦AI與數位轉型

「亞太公共圖書館論壇」是由國立公共資訊圖書館推動的國際交流平台，2024年首屆論壇在台灣舉行。（記者林曉雲翻攝）

我國主辦的「2026亞太公共圖書館論壇」將於5月14日登場，除聚焦AI、數位閱讀與高齡社會下的公共圖書館轉型，也凸顯台灣公共圖書館近年從「借書空間」轉型為社區共學、文化交流與終身學習平台的特色，共有8國的圖書館代表與學者，共同討論未來公共圖書館面對數位化與社會變遷的挑戰。

「亞太公共圖書館論壇」是由國立公共資訊圖書館推動的國際交流平台，2024年首屆論壇在台灣舉行。國資圖說明，台灣公共圖書館近年積極發展「不只是借書」的新型態服務，包括親子共學、銀髮課程、多語閱讀、地方創生及數位學習等，甚至成為社區居民的重要交流據點，這也是台灣在亞太地區相對特殊之處。

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包括日本、韓國、新加坡、越南、馬來西亞、澳洲及菲律賓等國專家代表將來台參與，論壇主題涵蓋人工智慧與閱讀服務、數位落差、高齡閱讀、兒少閱讀推廣、多元文化服務及永續發展等議題，其中AI如何改變閱讀習慣與圖書館服務模式，也成為今年重要焦點。

此外，台灣公共圖書館密度高、使用率高，也受到國際關注。近年許多地方圖書館導入智慧借閱、自助服務、特色建築與跨域展演空間，希望吸引更多年輕世代重新走進圖書館。

論壇也將討論少子化與高齡化對閱讀服務帶來的改變，包括兒童閱讀如何結合數位工具、高齡者如何透過圖書館參與終身學習，以及偏鄉閱讀資源如何縮短城鄉差距等。

國資圖表示，公共圖書館在疫情後角色已明顯改變，不再只是知識典藏空間，更逐漸成為社會韌性、資訊平權與地方文化的重要節點。此次論壇持續在台灣舉辦，也希望讓國際看見台灣公共圖書館在民主、多元與社區參與上的經驗與特色。

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