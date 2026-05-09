高雄眷村母親節玩「穿越」 穿旗袍、拍美照再現優雅日常

高雄兩大眷村推出「母親的眷村優雅日常」系列活動，不僅有復古旗袍體驗、藝術攝影，還有誠意滿滿的手作獻禮與抵用券抽獎。（文化局提供）

母親節將至，想帶媽媽來一場懷舊又優雅的時光旅行嗎？高市文化局今年特別在鳳山「黃埔新村」與左營「建業新村」兩大指標性眷村，聯手推出「母親的眷村優雅日常」系列活動，不僅有復古旗袍體驗、藝術攝影，還有誠意滿滿的手作獻禮與抵用券抽獎，邀請全台民眾帶媽咪來高雄，感受老屋煥發的浪漫魅力。

擁有全台最大海軍將官聚落氣象的左營建業新村，今年首度與「17文苑˙旗袍好食光」及「引子攝影」跨界合作，量身打造限定母親節旗袍體驗，媽媽換上充滿故事感的精緻旗袍，並由專業團隊進行妝髮造型與影像拍攝，無論是在典雅的眷村室內棚，還是錯落有致的綠意庭院，讓媽咪在佳節期間暫時卸下家務壓力，變身眷村優雅女神。

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作為台灣第一代眷村的鳳山黃埔新村，則準備了溫馨的手作驚喜，9、10日兩天，民眾只要在園區店家累計消費滿1000元，即可兌換與村內品牌「有樹，好學院」合作的日本線編織「織愛小馬」吊飾，每日限量100份。此外，9日至31日，累計消費滿500元還能參加「眷戀回饋」抽獎，有機會獲得100元現金抵用券。

文化局表示，高雄眷村是台灣近代史的珍貴見證，透過文創品牌與藝術家的進駐，老屋已成功活化為質感生活場域，無論是全家聚餐、閨蜜下午茶，或是深度「住」村行旅，高雄眷村都是母親節的最佳首選，活動詳情請至臉書「高雄眷村好生活」查詢。

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