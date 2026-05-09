台積電等15大廠南台灣搶才 深入校園招募科技新血

「茁壯大南方」科技關鍵人才媒合活動熱鬧登場，知名大廠深度校園搶才。（陽明交大提供）

陽明交通大學、南科管理局等單位共同舉辦的「茁壯大南方」科技關鍵人才媒合活動，深入校園招募年輕學子，包含台積電在內的15大科技巨頭齊聚，場面熱鬧。

活動鎖定半導體、人工智慧、光電科技等產業，匯聚了台積電、信驊、美光、貿聯、群聯、聯電、緯創、宏碁、矽品、奇景光電、聯亞光電、華泰電子、鈦昇科技、沅顧科技台灣大哥大等15家國內外指標性大廠共襄盛舉，逾200位頂尖名校的學子參加。

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活動首階段為「就業趨勢分享」，由產官學重量級貴賓為青年學子解析最新的科技脈動與職缺趨勢，現場座無虛席，採「雙軌並行」。

接著是「企業深度職缺交流會議」，由各家企業主管輪番帶來重點職缺分享，吸引學生專注聆聽與發問。

最後則是「企業專屬展位與深度媒合」，企業主管與人資直接與現場進行深度面談，讓招募過程實質且高效。

現場展位前也擠滿了積極遞交求職登記表與詢問職涯發展的學子，積極爭取進入半導體與人工智慧等大南方核心戰略產業的機會。

致遠基金會施振榮董事長期勉學子，務必要找到自身的興趣所在並與工作結合，持續增加自己的實力，才能在未來的職場上發光發熱。

主辦單位希望透過活動，以產官學資源的深度整合，精準導引頂尖學子回鄉發展，共同深耕並茁壯大南方科技廊道。

「茁壯大南方」科技關鍵人才媒合活動熱鬧登場。（陽明交大提供）

「茁壯大南方」科技關鍵人才媒合活動熱鬧登場，知名大廠進入校園招募。（陽明交大提供）

「茁壯大南方」科技關鍵人才媒合活動熱鬧登場，學子們參與踴躍。（陽明交通大提供）

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