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    首頁 > 生活

    78歲魯凱媽媽養育5子女有成 榮獲高雄原住民模範母親

    2026/05/09 10:23 記者葛祐豪／高雄報導
    魯凱族的洪尤碧雲。（原民會提供）

    魯凱族的洪尤碧雲。（原民會提供）

    明天（10日）就是一年一度的母親節，高雄市原民會與社會局合辦美力媽媽模範母親表揚，這次共有5位原住民母親榮獲「原力Ina」獎項，其中最高齡者為78歲的魯凱族媽媽。

    茂林區魯凱族的洪尤碧雲女士，今年78歲，是名單親媽媽，育有5名子女。丈夫中風20年後辭世，期間她一邊照顧丈夫，一邊靠務農與打臨工維持家中經濟，子女將洪尤碧雲的付出銘記於心，畢業後穩定就業，其中有2名女兒考取公務人員，唯一兒子從部隊士官長退伍。

    高雄市原民會阿布斯稱讚洪尤碧雲以堅毅精神面對生活困境，用偉大母愛成就子女，是充滿韌性的原力Ina（Ina是阿美族、卑南族、魯凱族、雅美族、邵族等族對「母親」的尊稱）。

    另位那瑪夏區泰雅族的李香莉，今年69歲，是名退休老師，投身教育界栽培原住民學生，育有一女二子。丈夫因病離世後她獨立拉拔子女長成，即使在艱困環境中仍堅信教育的重要，支持子女完成學業，兒女均學業有成，更支持孩子赴英深造，取得博士學位。

    李香莉現經營民宿，期許自己活到老、學到老，展現生命活力，以熱情與真誠接待每一位旅人。

    高雄市原民會阿布斯恭喜所有獲獎的模範母親，透過這次的表揚看到許多勵志故事；高雄32處原住民文化健康站，正辦理座談會及母親節活動，讓溫馨氣氛充滿5月，今（9）、明（10）日在鳳山大東濕地公園還有米啊炸市集，與媽媽拍照打卡、市集消費滿300元可獲得50元消費券和康乃馨。

    泰雅族的李香莉（右一）。（原民會提供）

    泰雅族的李香莉（右一）。（原民會提供）

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