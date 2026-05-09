高雄美濃國小創校126週年 校慶喜迎全新PU跑道

美濃國小126週年校慶，高雄熊也到場與小朋友們同歡。（記者許麗娟攝）

高雄市美濃國小昨（8）日舉辦創校126週年校慶，同時也啟用全新的紅色PU跑道，孩子們可在嶄新、安全的運動場地上奔跑競技。

美濃國小跑道長年作為學生體育課程、晨間活動、班級練跑、棒球隊訓練，以及大型活動的重要場域，因長期使用逐漸出現磨損與老化情形，為維護學生的運動安全，校方積極爭取經費推動跑道整建工程，此次整建採用具彈性、防滑與耐用特性的PU材質，可有效降低學生奔跑時對膝蓋與關節的衝擊，同時提升雨後場地安全與維護品質，於去年11月完成決標後展開工程，今年3月完成劃線及驗收。

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全新PU跑道迎接啟用後的第一次校慶運動會，學生們在嶄新的紅色跑道上進行短跑、接力及各項競賽，不僅運動起來更起勁，也讓家長們更為安心。

美濃國小校長鍾易達表示，感謝高雄市政府教育局與各界協助，讓工程順利推動，現場全新PU跑道的落成，不僅提升校園運動環境，也成為美濃國小126年校史中的重要里程碑。

美濃國小126週年校慶，喜迎全新PU跑道。（高雄市教育局提供）

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