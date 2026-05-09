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    首頁 > 生活

    教育部和ICRT合作英語節目 點擊突破300萬次

    2026/05/09 09:48 記者林曉雲／台北報導
    教育部和ICRT合作英語節目，並舉辦活動。圖為雲林縣文昌國小學生，在主播引導下，從互動中感受說英語的樂趣與自信。（教育部提供）

    教育部和ICRT合作英語節目，並舉辦活動。圖為雲林縣文昌國小學生，在主播引導下，從互動中感受說英語的樂趣與自信。（教育部提供）

    為提升學生英語聽說能力，教育部自108學年度起與ICRT合作製播英語新聞節目「News LunchBox」，並推動「主播前進校園」活動，讓英語主播直接走入校園與學生互動，節目至今已累計超過2500集、點擊突破300萬次，活動遍及全台20個縣市、舉辦67場，以協助學生從「不敢開口」到建立英語自信。

    教育部國教署代理組長張硯凱指出，過去許多學生學英語偏重閱讀與考試，實際開口機會有限，因此近年持續強化生活化英語學習，希望透過廣播、互動活動與真實情境，降低學生對英語的距離感。

    張硯凱表示，「主播前進校園」活動由ICRT主播實際到校，透過新聞播報、繞口令、英語問答與互動遊戲等方式，引導學生自然開口說英語。

    例如雲林縣文昌國小學生一開始較害羞緊張，但在主播帶領下逐漸放鬆，開始主動詢問發音與表達方式；高雄市樂群國小學生則在新聞猜題與有獎問答中踴躍參與，現場互動熱烈；新北市桃子腳國民中小學學生因平時就是節目固定聽眾，看到平常在廣播中聽到的主播現身校園，感到相當興奮，也更願意主動參與英語活動。

    張硯凱表示，透過廣播節目與主播入校活動結合，希望讓學生從「聽英語」進一步走向「用英語」，並在自然情境中建立口說能力與表達自信，教育部將持續深化與ICRT合作，優化節目內容與學習資源設計，讓更多學生在日常生活中接觸英語，逐步提升英語溝通能力與國際視野。

    教育部和ICRT合作英語節目，並舉辦活動。圖為高雄市樂群國小學生熱情參與活動。（教育部提供）

    教育部和ICRT合作英語節目，並舉辦活動。圖為高雄市樂群國小學生熱情參與活動。（教育部提供）

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