配合半導體S廊帶發展 高雄20處農業區啟動專案通盤檢討

三民區寶珠溝周邊農業區空拍。（都發局提供）

高市府落實半導體S廊帶產業布局，接軌2050淨零排放目標，都發局正式啟動「原高雄市都市計畫農業區專案」通盤檢討，將針對三民等5區的20處農業區，就公共設施服務水準、交通系統承載能力及都市發展支援機能等進行相關評估，適度引導土地合理利用，並將陸續舉辦5場座談會廣納地方建言。

高雄市都發局長吳文彥表示，隨著台積電進駐楠梓產業園區及捷運、輕軌路網成形，部分區位已面臨都市化擴張 、環境品質與公共服務需求提升的壓力，本次專案通盤檢討以原高雄市主要計畫範圍內農業區為檢討範圍，合計盤點20處農業區，分布於楠梓、三民、鼓山、前鎮及小港等行政區，包括三民區寶珠溝周邊農業區、愛河邊周邊農業區、高雄榮總周邊農業區等。

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吳文彥強調，依據110年發布的高雄市國土計畫，這些區域已被劃設為第一類城鄉發展地區，具備整體檢討的法定條件。市府將依各該農業區區位條件與地方需求，重新檢討功能定位，確保土地資源能支援產業升級，並緩解既有發展區的都市化擴張。

都發局說明，本次檢討主軸將針對鄰近重大交通節點、具發展潛力的地區，依據TOD大眾運輸導向發展理念，評估交通系統承載能力，適度引導土地合理利用；對於具備防洪保水、生態保育或景觀環境價值的區位，計畫將朝兼容綠色基盤與生態緩衝空間方向規劃。

都發局指出，本次專案通盤檢討是依據《都市計畫法》第26條規定辦理，公開徵求意見期間至5月30日止，後續將於小港、前鎮、楠梓、鼓山及三民等地區辦理5場座談會，並視地方議題需求，針對部分關注度較高的農業區辦理民眾工作坊，透過雙向交流蒐集地方規劃建言。

愛河邊周邊農業區空拍圖。（都發局提供）

高雄榮總周邊農業區空拍圖。（都發局提供）

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