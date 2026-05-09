為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    週末北台灣陰雨轉涼僅22度 專家曝下週全台不穩定降雨熱區

    2026/05/09 10:23 即時新聞／綜合報導
    天氣配圖。（資料照）

    天氣配圖。（資料照）

    這個週末是母親節假期，天氣風險公司表示，今（9日）受底層較強東北季風影響，桃園、大台北及東半部地區，屬於陰天並伴隨局部短暫陣雨的天氣型態，中南部山區午後有熱力作用帶來的局部陣雨，氣溫方面則呈現「北涼南熱」，北部、東北部高溫僅22至24度，南部高溫可達30至33度。

    氣象專家吳聖宇分析今發文指出，明天（10日）母親節當天，隨著東北季風減弱，風向轉為偏東到東南風，北台氣溫將回升，北部、東北部、花蓮一帶溫26至28度。不過週一、二（11、12日）受華南雲系東移影響，中彰以北至宜蘭一帶整體雲量偏多，且有局部短暫陣雨，週二水氣相比週一更多些，出現降雨機率較高。

    週三至週五（13至15日），雖然地面鋒面並不會影響台灣，但受到大陸華南低氣壓發展影響，台灣附近西南風增強、水氣增多，天氣仍不穩定。

    下週六、日（16、17日）太平洋高壓將西伸增強，天氣慢慢轉為有點夏季午後降雨的型態，相對會變得較為穩定下來，預期溫度也將升高。目前觀察印度洋西南季風正逐漸建立，預計要等到5月下旬後半至5月底，若高壓東退並配合北方鋒面南下，就可能是較為典型的梅雨特徵開始出現，實際時間仍待後續觀察。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播