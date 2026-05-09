週末北台灣陰雨轉涼僅22度 專家曝下週全台不穩定降雨熱區

天氣配圖。（資料照）

這個週末是母親節假期，天氣風險公司表示，今（9日）受底層較強東北季風影響，桃園、大台北及東半部地區，屬於陰天並伴隨局部短暫陣雨的天氣型態，中南部山區午後有熱力作用帶來的局部陣雨，氣溫方面則呈現「北涼南熱」，北部、東北部高溫僅22至24度，南部高溫可達30至33度。

氣象專家吳聖宇分析今發文指出，明天（10日）母親節當天，隨著東北季風減弱，風向轉為偏東到東南風，北台氣溫將回升，北部、東北部、花蓮一帶溫26至28度。不過週一、二（11、12日）受華南雲系東移影響，中彰以北至宜蘭一帶整體雲量偏多，且有局部短暫陣雨，週二水氣相比週一更多些，出現降雨機率較高。

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週三至週五（13至15日），雖然地面鋒面並不會影響台灣，但受到大陸華南低氣壓發展影響，台灣附近西南風增強、水氣增多，天氣仍不穩定。

下週六、日（16、17日）太平洋高壓將西伸增強，天氣慢慢轉為有點夏季午後降雨的型態，相對會變得較為穩定下來，預期溫度也將升高。目前觀察印度洋西南季風正逐漸建立，預計要等到5月下旬後半至5月底，若高壓東退並配合北方鋒面南下，就可能是較為典型的梅雨特徵開始出現，實際時間仍待後續觀察。

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