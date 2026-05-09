台灣欒樹下現「紅色軍團」免驚！ 建設局：紅姬緣椿象「無害」

不少民眾近來在台灣欒樹下發現有大量椿象，建設局指出是無害的紅姬緣椿象。（市府提供）

近期天候漸暖，不少人聞荔枝椿象色變，近日不少民眾發現台中市公園及人行道上的台灣欒樹周邊，常出現大批紅色椿象群聚活動，憂心「荔枝椿象」大軍入侵；台中市建設局釋疑指出，這種紅色昆蟲其實「紅姬緣椿象」，是跟台灣欒樹共生的本土常見昆蟲，與外來害蟲「荔枝椿象」不同，並不會對人體或樹木造成危害，民眾可安心觀察、認識自然生態。

建設局長陳大田表示，紅姬緣椿象又稱紅椿象，外觀容易與荔枝椿象混淆，但實際上在習性與生態功能上差異明顯，其成蟲體色為紅褐色，身體呈長橢圓形，背部小盾板周圍具有黑色V字型斑紋，觸角及腳皆為黑色；幼蟲則為鮮紅色水滴狀，民眾看到鮮紅色椿象就是「紅姬緣椿象」幼蟲，均不具攻擊性，受驚擾時僅會快速移動或躲避，雖可能帶有氣味，但不會叮咬人體，也不會危害樹木生長。

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陳大田說，紅姬緣椿象主要與台灣欒樹形成自然共生關係，屬於都市綠地生態系的一部分，生命週期約3週，族群出現多為季節性現象，短時間後即會自然消退，是觀察都市生態變化的良好指標之一；不過，因數量眾多對部分民眾形成困擾，對於好發路段，已責成維護廠商以清水或肥皂水沖洗樹體，進行物理性防治，必要時也會加強清洗頻率，降低民眾困擾。

建設局表示，民眾若在住家周邊、車輛或室內發現紅姬緣椿象，可採簡單清掃或吸除方式移除即可，無需使用化學藥劑，以維護自然生態平衡。另持續針對公園綠地及行道樹進行6公尺以下樹木疏枝修剪作業，改善樹冠通風與光照環境，降低荔枝椿象等害蟲棲息與繁殖機會。

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