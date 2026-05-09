屏東九如百香果「藍星」拍賣價破紀錄 警出動無人機護果

每年3月到7月是屏東百香果產季，九如鄉的百香果碩大美味。（圖由屏縣里港警分局提供）

屏東縣九如鄉「藍星」新品種百香果，本（5）月初在共同運銷北部市場拍賣價格創下天價，每公斤高達350元，再度打破紀錄，為防宵小盯上，里港警分局出動無人機展開護果行動，加強巡邏。

里港警分局九如分駐所所長邵軾傑表示，隨著百香果價格水漲船高，採收期間易成為宵小覬覦目標，派出所除持續編排巡邏勤務外，也特別針對重要果園區域及聯外道路加強巡守，透過設置巡邏箱、增加夜間巡邏班次及提高見警率等方式，結合民力、守望相助隊及產銷班合作社力量，強化果園周邊安全維護；同時運用無人機巡視果園及偏僻產業道路，即時掌握周遭可疑人車動態，提升整體巡防效能。

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九如鄉農會輔導農民種植百香果，總幹事龔泰文表示，九如鄉百香果種植面積約5公頃，繼去年3月連續在北農一市、二市、三市拍賣價超過每公斤200元，勇奪三市第一的佳績，本月初再以今年新品種「藍星」創下新紀錄，藍星由台農1號、滿天星雜交而成，有香味、有甜度、果實大，酸甜口感比例恰到好處，本月初在共同運銷北部市場拍賣價格達到每公斤350元，等於一顆百香果約30元。

九如百香果爆紅，里港警分局九如分駐所所長邵軾傑連日率員前往轄內果園、百香果產銷班及合作社等處，進行防竊與犯罪預防宣導，提醒農民加強巡視果園周邊環境，妥善設置照明及監視設備，並提高警覺留意可疑人車，共同守護農產安全。

里港警分局分局長邱逸樵強調，警方將持續落實各項巡邏與犯罪預防勤務，並依農產採收期特性滾動式調整勤務，透過設置巡邏箱、加強夜間巡邏及科技設備輔助巡查等方式，全面守護農產安全與地方治安，讓農民安心耕作、平安豐收。

警方出動無人機護果。（圖由屏縣里港警分局提供）

警方夜間加強巡邏百香果果園。（圖由屏縣里港警分局提供）

警方夜間加強巡邏果園，守護果農心血。（圖由屏縣里港警分局提供）

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