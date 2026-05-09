宜蘭綠色博覽會週日閉幕 母親節媽媽免費入園

宜蘭綠色博覽會週日閉幕，適逢母親節，媽媽免費入園。（記者王峻祺攝）

宜蘭綠色博覽會自3月28日開幕迄今，累積入園人數已突破40萬人次，超越去年全期的39.8萬人次，閉幕日5月10日適逢母親節，園方也送給媽媽「免費入園」專屬禮遇，邀請家人陪同媽媽一起走訪綠意盎然的武荖坑風景區。

展至5月10日的綠博，今年以「格致寶藏」為主題，讓民眾能在園區中發現自然、生活與永續間的珍貴連結，為期44天活動吸引大批遊客駐足，環境定目劇「土壤國的奇幻旅程」也備受歡迎，每天2場次演出幾乎場場爆滿。

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宜蘭縣政府農業處表示，由於閉幕日剛好是母親節，為慰勞媽媽辛勞，祭出本人入園免費優惠，希望平常總是照顧大家的媽媽，能和家人走進武荖坑的綠意裡，好好放鬆地被陪伴一次。

宜縣府農業處指出，媽媽免費入園有2種方式，方式一為出示證明文件，只要本人拿出身分證或健保卡，加上可證明有母子女關係的戶口名簿，不管正本、影本或手機拍照皆可入園。

農業處表示，另一個方式則是和小孩同行入園，由孩子陪同媽媽一起到綠博，即可享媽媽本人免費入園，免驗證件即可進入，歡迎把握展期最後一天，玩遍園區18個永續教育展館與19項低碳遊戲設施。

宜蘭綠博閉幕日適逢母親節，園方送給媽媽「免費入園」專屬禮遇。（記者王峻祺攝）

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