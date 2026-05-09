「沒生孩子卻有87個兒子」 一個紫色蛋糕讓園長媽媽爆哭

從雲林家扶希望學園自立後，在外地念大學的孩子們特地回來送紫色蛋糕，祝園長媽媽林香伶母親節快樂。（記者黃淑莉攝）

母親節前夕，雲林家扶希望學園充滿紫色浪漫，一群男孩為「園長媽媽」林香伶準備紫色蛋糕、紫色花束，齊聲大喊「園長媽媽，母親節快樂！」讓平時堅強的林香伶當場熱淚盈眶，場面溫馨感人。

這場紫色母親節派對是由幾個在外地就學大孩子與希望學園的小孩一起祕密籌畫，他們知道林香伶喜歡紫色，只要看到紫色的東西，就算原本在生氣也會瞬間消氣，因此大家偷偷合資準備紫色蛋糕、紫色花束，還要求林香伶穿上紫色系衣服，祝福園長媽媽母親節快樂，天天開心。

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58歲林香伶沒有結婚，在雲林家扶工作33年，雲林家扶中心主任廖志文表示，香伶從協助貧困家庭、投入兒保工作，到2009年希望學園成立後，投入12歲到18歲的安置少年，一路走來歷經無數挑戰，也在過程中考取社工師證照，希望用更專業的力量陪伴孩子。

林香伶坦言，安置工作並不輕鬆，警察局、法院、學校學務處，甚至醫院急診室，幾乎成了她最常出入的地方，印象最深的是，曾有孩子反覆送急診卻查不出病因，最後才發現是動靜脈畸形，緊急轉院開腦部手術，她在外面一再祈求孩子平安，護理師一度衝出來喊家屬，她以為孩子出了狀況，幸好最後只是補簽手術同意書，虛驚一場，多年後，那名孩子特地回到家扶道謝，如今已穩定工作、自立生活。

林香伶說，她沒有結婚，也沒有自己的小孩，照顧過的87個孩子，都是她的孩子，看到孩子自立後有穩定工作，結婚生子，就是媽媽最大的期待，也是她持續堅守崗位的動力，希望學園也永遠是這群孩子的家。

希望學園園長媽媽林香伶喜愛紫色，收藏許多紫色物品。（記者黃淑莉攝）

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