房產防詐「警報器」爆紅！ 南市地籍異動即時通申請暴增150％

台南推動不動產防詐機制，申辦量3年暴增。（記者洪瑞琴攝）

房地產詐騙案件頻傳，獨居長者更常成為鎖定對象。南市積極推動不動產防詐機制，其中「地籍異動即時通」如同家產「防盜鈴」，2025年成功阻詐15件，攔阻金額高達1億719萬元，成效顯著。

近3年申辦數呈倍數成長，2023年為4508件、2024年增至1萬4935件，2025年更攀升至3萬7387件，年增幅達150%；今年截至4月底也已突破1萬1245件，顯示民眾防詐意識明顯提升，「地籍異動即時通」已成保障產權的重要工具。

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南市地政局指出，該服務可即時掌握名下不動產異動狀況，一旦發生買賣、贈與、抵押設定、查封或預告登記等13類登記案件，系統會在「收件」及「登記完成」兩個關鍵時間點，自動發送簡訊或電子郵件通知，讓屋主第一時間掌握異常，及時向地政事務所查證並阻止損害擴大。

地政局長陳淑美表示，「地籍異動即時通」申請流程簡單且完全免費，只要所有權人本人即可申辦。民眾可持身分證親自至全國地政事務所或台南市各財稅分局臨櫃辦理；若持有自然人憑證，也可透過內政部數位櫃臺線上申請；或於辦理土地登記時一併提出申請。

地政局強調，申辦建檔後即長期有效，無須額外費用，對於長者或平時忙於工作的民眾而言，是一項簡便且高效的產權保障措施，呼籲民眾多加利用，為自身財產安全多一層防護。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

免費長效產權防護提醒，民眾可多利用「地籍異動即時通」服務。（南市地政局提供）

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