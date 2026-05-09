300歲老鐵色樹告急！恆春缺雨之苦 居民揪團觀察。（記者蔡宗憲攝）

母親節腳步將近，往年此刻恆春半島早已降下甘霖，準備迎接石牌公園（猴洞山）鐵色樹的繽紛盛開。然而今年氣候異常，全台呈現「北雨南旱」的強烈對比，南台灣深陷缺雨之苦。坐落於猴洞山珊瑚礁岩上、高齡300多歲的老鐵色樹，在剛結束的強勁落山風摧殘下，葉片已出現乾枯凋落異象，生命力正面臨嚴峻考驗。為守護這棵具備靈性的在地老樹，恆春文史工作者念吉成特別發起祈雨活動。

這棵陪伴無數恆春人長大的老樹，是鎮內唯一的百年鐵色樹。念吉成感性分享，他守護此樹已逾20年，回憶起2010年4月也曾發生「不開花」的罕見現象，當時耆老均表示前所未見。後來他邀請民謠詩人董娘與台語詩人林鳳珠老師以詩作呼喚，竟在短短3日內迎來花開如雪、紛落如詩的美景，令人嘖嘖稱奇。

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念吉成表示，適逢媽祖誕辰，祈雨活動將由猴洞山南麓出發，首先向南參拜至今已有144年歷史的「龍泉巖」觀音廟；隨後轉往清領時期恆春營官兵所建的「天后宮」。希望透過歷史地標的巡禮與虔誠祈禱，滋潤乾涸的土地與老樹。

「鐵色老樹有靈性，它在等待這場文人的相遇與祝禱。」念吉成說，若近日能順利降下甘霖，鐵色樹萬蜂爭採花蜜的「黃金雨」奇觀，有望在母親節前後隆重上演，屆時凋謝時遍地金黃的美景，將是獻給大地母親最美的禮物。

300歲老鐵色樹告急！恆春缺雨之苦 居民揪團向媽祖祈雨。（記者蔡宗憲攝）

鐵色往年此時總是滿地金黃花朵。（資料照）

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