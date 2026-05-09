想看「龜山朝日」有低消、時間限制 東北角風管處允諾協調

東北角風管處打造「濱海驛站」並委外經營咖啡廳，自建築內向外望去，可欣賞絕美龜山島美景。（記者王峻祺攝）

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角風管處），在壯圍永鎮海濱公園打造「濱海驛站」，3月委外經營咖啡廳，因業者設下低消及限制營業時間，導致居民及遊客難以親近「龜山朝日」而引發反彈，東北角風管處允諾會進行協調。

壯圍鄉地方代表及社區協會提出陳情，訴求「濱海驛站」應保留公共觀景空間，避免公有設施私有化，並要求一樓廁所提早開放方便遊客如廁。民進黨宜蘭縣議員參選人江子言說，公共設施不應設下高門檻阻礙觀光，主管機關必須妥善研議配套，落實建築公共性，讓大眾能更自由使用。

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壯圍鄉民代表林榮華說，驛站當初是由公所爭取建設，提供大眾觀光賞景，如今卻淪為特定業者營利場所，入內賞景有低消，與當初建設的政策方向嚴重背離，建議另規劃獨立「公共通道」或「觀景平台」，確保民眾在不消費前提下，仍能登高欣賞海景與日出。

永鎮社區發展協會總幹事呂文章也說，業者早上11點的營業時段，與賞日出時間衝突，導致許多遊客清晨乘興而來卻敗興而歸，人車潮也擠佔永鎮廟停車位，影響香客參拜，讓地方非常困擾。

東北角風管處回應，地方反映營運時間問題，因涉及業者經營規劃與人力調度，會持續溝通，廁所部分則初步達成共識，會先讓清潔人員提早打掃，以便盡早開放遊客使用。

東北角風管處在宜蘭壯圍永鎮海濱公園打造「濱海驛站」，並委外經營咖啡廳。（記者王峻祺攝）

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