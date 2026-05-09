為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    想看「龜山朝日」有低消、時間限制 東北角風管處允諾協調

    2026/05/09 08:31 記者王峻祺／宜蘭報導
    東北角風管處打造「濱海驛站」並委外經營咖啡廳，自建築內向外望去，可欣賞絕美龜山島美景。（記者王峻祺攝）

    東北角風管處打造「濱海驛站」並委外經營咖啡廳，自建築內向外望去，可欣賞絕美龜山島美景。（記者王峻祺攝）

    交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角風管處），在壯圍永鎮海濱公園打造「濱海驛站」，3月委外經營咖啡廳，因業者設下低消及限制營業時間，導致居民及遊客難以親近「龜山朝日」而引發反彈，東北角風管處允諾會進行協調。

    壯圍鄉地方代表及社區協會提出陳情，訴求「濱海驛站」應保留公共觀景空間，避免公有設施私有化，並要求一樓廁所提早開放方便遊客如廁。民進黨宜蘭縣議員參選人江子言說，公共設施不應設下高門檻阻礙觀光，主管機關必須妥善研議配套，落實建築公共性，讓大眾能更自由使用。

    壯圍鄉民代表林榮華說，驛站當初是由公所爭取建設，提供大眾觀光賞景，如今卻淪為特定業者營利場所，入內賞景有低消，與當初建設的政策方向嚴重背離，建議另規劃獨立「公共通道」或「觀景平台」，確保民眾在不消費前提下，仍能登高欣賞海景與日出。

    永鎮社區發展協會總幹事呂文章也說，業者早上11點的營業時段，與賞日出時間衝突，導致許多遊客清晨乘興而來卻敗興而歸，人車潮也擠佔永鎮廟停車位，影響香客參拜，讓地方非常困擾。

    東北角風管處回應，地方反映營運時間問題，因涉及業者經營規劃與人力調度，會持續溝通，廁所部分則初步達成共識，會先讓清潔人員提早打掃，以便盡早開放遊客使用。

    東北角風管處在宜蘭壯圍永鎮海濱公園打造「濱海驛站」，並委外經營咖啡廳。（記者王峻祺攝）

    東北角風管處在宜蘭壯圍永鎮海濱公園打造「濱海驛站」，並委外經營咖啡廳。（記者王峻祺攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播