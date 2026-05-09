最熟悉的家也可能最危險！ 靖娟強化親子居家安全意識

幼兒意外傷害高比例發生在家中， 靖娟基金會辦活動，強化家長安全意識。（靖娟基金會提供）

不少家長以為最危險的地方是馬路或戶外，但靖娟兒童安全文教基金會指出，幼兒意外傷害有很高比例發生在家中，包括跌落、撞傷、誤食、燙傷及窒息等，都可能來自日常生活中被忽略的細節。尤其嬰幼兒睡眠環境、家具收納與插座熱源等，更是常見高風險區域。

為提升家長與兒童居家安全意識，靖娟兒童安全文教基金會將於5月16日在板橋大遠百舉辦「居家Safe 安全Plus」親子闖關活動，透過互動遊戲與情境體驗，讓孩子與家長從生活中學習居家安全知識。

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靖娟基金會執行長許雅荏表示，兒童事故傷害多半發生在最熟悉的家庭環境，尤其幼兒探索能力增加後，容易因攀爬、誤觸、吞食或跌落等狀況發生意外，此次特別設計5大居家安全闖關遊戲，將原本較生硬的安全知識轉化為孩子可以實際操作與體驗的互動任務。

活動現場也將以實體嬰兒床打造「寶寶睡眠情境」，引導親子辨識嬰幼兒睡眠環境中的潛在危險，包括過多寢具、玩偶或不適當睡姿等，希望提升家長對嬰幼兒睡眠安全的認識。

此外，活動也結合居家收納、用電安全及兒童防護用品等主題，透過情境布置與關卡設計，讓孩子實際找出家中可能危險的位置，例如高處櫃體、插座、熱源及窗邊環境等，建立基本安全意識。

許雅荏指出，許多安全觀念若只是口頭提醒，孩子不一定能真正理解，因此近年越來越強調以遊戲、體驗與互動方式推動兒童安全教育，希望讓孩子在玩樂中建立風險辨識能力。

活動完成闖關後，現場將贈送兒童居家安全教育繪本，並安排舞台表演與抽獎活動，獎品包括嬰兒推車及汽車安全座椅等。「居家Safe 安全Plus」活動將於5月16日上午11點至下午5點30分，在板橋大遠百1樓米蘭廣場舉行，開放12歲以下兒童及家長免費參加。

幼兒意外傷害高比例發生在家中， 靖娟基金會辦活動，強化家長安全意識。（靖娟基金會提供）

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