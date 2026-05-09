弘道屏東送暖 柬埔寨奶奶來台30年第一次過母親節

弘道工作人員與志工送蛋糕到府，羅奶奶開心切蛋糕。（弘道老人福利基金會屏東服務處提供）

弘道老人福利基金會屏東服務處常年推動獨居弱勢長輩服務計畫，定期關懷訪視、送物資、居家服務、陪伴就醫、居家安全修繕等，母親節前夕，弘道屏東服務處的潮州、林邊、萬丹等3個站的志工，發起慶祝母親節送蛋糕活動，讓獨居弱勢女性長輩們驚喜不已。

從柬埔寨嫁到台灣的73歲羅奶奶，在先生過世後一人獨居屏縣潮州鎮老舊公寓，因曾有戰亂與受騙經驗，對外界充滿戒心，收音機成了她與社會連結管道，去年弘道潮州志工站開始關懷訪視，奶奶卸下心防，外出參加活動、接觸人群。平日省吃儉用的奶奶，漏電的電鍋、老舊收音機都持續使用，社工發現後熱心募集新電鍋和收音機。

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今年母親節前夕，弘道潮州志工站人員帶著自己的兩位外孫女一同探視羅奶奶，「羅奶奶，母親節快樂！」當孩子們用稚嫩的聲音說出祝福，遞上康乃馨花束和手寫賀卡時，來到台灣已近30年的羅奶奶露出久違笑容說「來台灣那麼久了，還是第一次過母親節！」，大家一起合唱「感恩的心」，溫暖感人。

74歲的劉阿嬤住潮州，3年前中風跌倒住院治療，兒子須早出晚歸工作養家，白天無法照顧媽媽，於是申請出院轉銜居家服務，劉阿嬤出院後只能臥床，弘道居家服務照顧秘書一天3個時段到家，包含3餐飲食、床上擦澡、身體照顧等，阿嬤也積極配合肌力訓練，一年多後進步到可以走路、爬樓梯，如今阿嬤已能在家中推著輪椅走動。

母親節前夕，當弘道居服督導送上蛋糕祝福時，劉阿嬤開心地教大家唱歌，眼裡滿是喜悅，阿嬤感動說「謝謝弘道的陪伴！」，重新站起、翻轉老後生活，成了阿嬤最棒的母親節禮物。

弘道屏東服務處處長陳峙瑋表示，在屏東許多角落仍有像劉阿嬤與羅奶奶一樣，因疾病失能或家庭變故而獨居的長輩，需要外界協助，歡迎社會各界支持「屏安生活」獨居弱勢長輩服務計畫，讓國境之南的獨居弱勢失能長者安心在地安老。

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