星宇航空何時開闢高雄航線？一份資料曝進度

星宇航空已在高雄機場設置貴賓室。（記者洪定宏攝）

星宇航空的服務品質深受旅客肯定，盛傳預計今年第二季開闢高雄航線，但高雄國際航空站4月29日送交立法院交通委員會最新資料顯示，高雄夏季航班新闢航線名單尚無星宇航空。

高雄國際航空站指出，今年夏季班表業者新闢情形，亞洲航空6月15日起，新闢吉隆坡-高雄-大阪，每週7班；德威航空3月29日起，新闢高雄-釜山，每週7班；春秋航空7月4日起，新闢高雄-寧波，每週2班。

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據了解，星宇航空已在高雄國際航廈完成辦公櫃台及貴賓室，旅客不斷敲碗期盼儘速開出新航線，據傳時程將在今年第二季，主攻日本及韓國熱門航線，但高雄國際航空站公布的最新資料仍未拍板定案。

回顧去2025年10月15日，星宇航空策略長劉允富回應媒體詢問表示，絕對會在高雄開航，但最快能否在2026年第2季暑假前成真？他說「努力中」，另是否為日本線？他強調競爭太激烈，須視航網規劃。

星宇航空已在高雄機場設置辦公櫃台。（記者洪定宏攝）

高雄國際航空站資料顯示，夏季航班新闢航線尚無星宇航空。（記者洪定宏翻攝）

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