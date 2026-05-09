讓你媽媽扭一下！台中國運中心5/10帶媽咪同行一人免費

台中國運中心母親節當天游泳池與健身房帶媽咪同行一人免費。（市府提供）

母親節到了，台中市運動局串聯各國民暨兒童運動中心推出愛媽媽優惠活動，運動局長游志祥表示，明天（10日）母親節當天除游泳池與健身房帶媽咪同行一人免費外，各國民暨兒童運動中心亦同步推出多元體驗活動與優惠課程，鼓勵市民以實際行動陪伴母親，一起運動、共享健康生活。

運動局指出，各場館在5月推出多元主題活動，在女性及母親節專屬優惠方面，長春國兒運推出女性限定體驗課每堂100元，並規劃親子體驗課每堂500元；大里國兒運推出母親節限定體驗課；潭子國兒運提供女性購買課程券享9折優惠；沙鹿兒運中心則推出女性出示子女合照購買月卡享9折，並加贈團課體驗券。

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此外，朝馬國運辦理「水上嘉年華－夏日清涼慶典」，南屯國運配合周年慶推出課程及門票優惠，豐原國兒運則推出購買商品享月卡優惠價；另有親子及多元體驗活動，太平國兒運辦理婦女講座，並提供免費兒童半日營隊體驗及體適能優惠；沙鹿兒運中心另推出團體課程92折優惠，並加贈貴賓券2張，鼓勵市民踴躍參與運動。更多活動資訊，可至台中市政府運動局及各運動中心粉絲專頁查詢。

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