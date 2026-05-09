嘉市營建工地噪音陳情1年179件 環局要求業者管理改善

嘉義市環保局要求營建業者自主管理噪音問題。（嘉義市環保局提供）

嘉義市近年持續開發建設、推觀光，營建工程日益增多，每年施工工地多達千餘處，但市區地狹人稠，營建工地施工噪音常影響生活安寧，為降低營建工程噪音擾民問題，嘉義市政府環境保護局推動工地噪音自主管理，強調「源頭降噪」及「施工前先告知」原則，輔導營建業者強化敦親睦鄰、施工時段控制、施工人員訓練操作，採取防音措施及導入噪音監控設備，提升自主管理能力。

嘉義市環保局表示，去年共受理179件營建工程噪音陳情案件，較前年203件改善11.8%，有部分工地對噪音防制觀念及敏感度有精進空間，因此推動噪音自主管理措施。

請繼續往下閱讀...

環保局輔導營建業者落實自主管理策略，如敦親睦鄰，進行周邊住戶拜訪，說明施工期程規劃，針對特殊需求事先溝通，並盡可能配合近鄰的要求。如需進行鑿壁、開挖、拆除、打樁等高噪音施工，應至少於3日前張貼公告或逐戶告知鄰近住戶，讓居民可提前因應準備。

環保局要求業者訂定合理施工時段，以平日上午8點至12點及下午1點至5點為原則，避免於非必要時段進行作業，並應避開同時段施作多項高噪音工項。

並落實人員管理教育，要求正確使用施工機具，操作動作應緩慢確實，減少不必要的碰撞與擠壓，並減少不必要之高速運轉或空轉。

業者執行高噪音作業時，應使用低噪音施工機具，並採取防音、隔音或減振等措施，以降低噪音傳遞，並設置噪音監控設備協助即時調整與控管，確實掌握施工音量。

環保局表示，嘉義市公告自每日晚上10點至翌日早上7點、例假日及國定假日自中午12點至下午2點，不得使用動力機械施工，如經查獲將處3000元以上3萬元以下罰鍰；若工地未落實防制導致噪音超出管制標準，經限期改善仍不符合，將處1萬8000元以上18萬元以下罰鍰。

業者導入噪音監控設備。（嘉義市環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法