換LOGO掀熱議！台電揭早非于右任真跡而是臨摹

台電近期更換新LOGO引發兩極看法，外界一般認為，台電的LOGO字體很早就採用于右任的題字作為公司名稱的標準字，不過根據台電指出，其實早在民國81年左右于右任的真跡就已經被換掉。（擷取自網路）

外界一般認為，台電的LOGO字體很早就採用于右任的題字作為公司名稱的標準字，不過近日有網友發現，台電近日將字體悄悄翻新，掀起正反意見討論。但根據台電指出，其實早在民國81年左右于右任的真跡就已經被換掉，在這次更換LOGO之前所看到的，其實早已是台電人員臨摹的作品。

有民眾近日發現台電悄悄更換LOGO，新字體是由知名設計師聶永真工作室以96萬多元得標設計的，掀起一陣討論。國民黨立委王鴻薇批台電「喊窮虧損」，卻花百萬標案改標誌，更有媒體評論指台電董事長曾文生改識別系統。台電對此則澄清，更改識別系統是企業常有的作法，許多老品牌也不乏創新企業識別的案例，外界實在無需帶著政治眼光過度聯想。

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聶永真昨日在發文回應爭議時提到，原本LOGO「台灣電力公司」6個書法字，是取自於于右任的字帖再行排列、縮放、調整角度而成，並進行電腦描圖邊緣處理，並不是于右任專為台電書寫。

華梵大學人文藝術學院院長黃智陽則反駁聶永真的說法，他在臉書發文引用第25期《台電月刊》內容，並指出「台灣電力公司」6字確實是于右任在民國42年所寫。當時的台電總經理則煇對于右任的法書最欽仰，請〈右老墨寶與臺電〉作者出面請託，于右任一口應下。黃智陽稱「絕對不能隨便以『集字』淡化問題，不能為商業錯估，取巧誤導群眾」。

不過據《工商時報》報導，據台電表示，過去確實有請于右任書寫LOGO，但在民國81、82年間台電進行識別系統優化，當時LOGO書法就已被換掉，後來大家熟悉的書法字，其實是當時台電人員「臨摹」于右任原字，再重新設計排列。

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