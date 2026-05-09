全台最高！18層樓高大安媽祖雕像落成典禮日期曝光

大安港媽祖高30公尺加上蓮花基座23.6公尺，總高度53.6公尺。（完工模擬圖，台中市府提供）

台中市大安港媽祖雕像1月舉行上梁典禮，30公尺高的媽祖雕像含基座約18層樓高，將成為台灣本島最高的媽祖雕像，預計9月底豎立，台中市府歷時13年，斥資約7億元，已經排定10月3日舉行大安港媽祖雕像落成捐贈典禮暨2026台中海洋觀光季開幕儀式。

大安港媽祖文化園區媽祖雕像興建多年來一波數折，也屢次遭到質疑不應偏袒單一宗教，台中市府觀旅局指出，大安港媽祖主題園區發展歷程，102年前市長胡志強規劃在大安區蓋一大型主題園區，希望能帶動觀光人潮，喚回在外地打拼年輕人回鄉。

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103年中市議會決議「大安港媽祖主題園區雕像部分，建議由民間企業募款認養興建」、106年媽祖園區遊客中心興建完成、110年財團法人台中市興富發文化藝術基金會提報雕像捐贈、113年園區開放使用，雕像動工興建。114年遊客中心i-center啟用、115年第三季雕像完成。

大安港媽祖雕像工程加緊趕工。（記者張軒哲攝）

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