週末北東有雨北台涼！母親節回溫 下週各地水氣增加

今天受東北季風影響，迎風面的東半部、北部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨。（資料照）

受東北季風影響，中央氣象署今晨對新北、宜蘭發布大雨特報。今天（9日）迎風面的東半部、北部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨。

今日溫度方面，北部及宜花稍涼，高溫約22至25度，中部及台東高溫約27至29度，南部高溫仍有30至34度，南來北往請留意溫度變化，至於夜晚清晨中部以北及宜蘭低溫約20至22度，南部及花東低溫約23、24度，早出晚歸請適時調整穿著。

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氣象署提醒，東北風影響，桃園至台南、台東、恆春半島及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請多加留意。

氣象署提到，輕度颱風哈格比今晨2時的中心於鵝鑾鼻東南方2290公里海面上，向西北西往菲律賓東方海面移動，距離台灣遙遠，對天氣並無直接影響。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日東北季風影響，環境風場主要為東北風，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週日清晨北部、宜蘭花蓮天氣仍涼，白天起東北季風減弱，氣溫回升；東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率，大台北地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

下週一、二環境轉為東南風，迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，北部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下週三至下週五環境水氣增加，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區及中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下週六至下下週一東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 22 22 ~ 28 26 ~ 32 23 ~ 26

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

輕度颱風哈格比今晨2時的中心於鵝鑾鼻東南方2290公里海面上，向西北西往菲律賓東方海面移動，距離台灣遙遠，對天氣並無直接影響。（圖擷取自中央氣象署）

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