05/09 各報重點新聞一覽

國民黨團和民眾黨團昨天聯手，在立法院表決三讀通過軍購預算，上限匡列7800億元，民進黨立委舉海報表達訴求。（記者方賓照攝）

自由時報

藍白強砍4700億 軍購案三讀 上限7800億

攸關對美軍購的國防特別條例草案卡關多時，國民黨團和民眾黨團昨天聯手，在立法院表決三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限匡列七八〇〇億元預算。第一波對美軍購預算上限三〇〇〇億元，第二波對美軍購預算上限為四八〇〇億元。

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主導中石化買地 價格明顯高於市場 京華城套利30億 沈慶京求刑26年

威京集團主席沈慶京因身陷巨額賭債與債務壓力，利用實質掌控公司的權力，讓中石化以三七二億元買回京華城土地，將公款轉化為私人分潤與洗錢資金，空殼公司涉藏匿非常規交易犯罪所得約二十九．四億元。台北地檢署昨偵結起訴沈慶京、前經濟部長陳瑞隆、前國策顧問朱雲鵬、鼎越開發執行副總張嘉文，以及沈慶京之子沈輝庭共十三人；其中，沈慶京涉非常規交易、特別背信及洗錢等罪，合計求刑廿六年。

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利用職權 索賄綠能業者 前麥寮鄉長蔡長昆 判刑5年半定讞

雲林縣麥寮鄉前鄉長蔡長昆，任內利用鄉長職權，向綠能業者達德能源集團勒索三二〇萬元，一審法院依藉勢藉端勒索財物罪將他判刑五年六月，上訴後維持原判；案件再上訴至三審，最高法院認為原判決無違誤，駁回上訴，蔡被判刑五年六月定讞，須入監服刑，法院隨即通知檢方啟動防逃機制。

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聯合報

特別條例三讀 對美軍購上限7800億元

立法院昨日三讀通過軍購特別條例，朝野經過表決，通過藍白黨團提出的修正動議版本，採購項目限縮為對美軍購，預算金額共計七八○○億元，包括已公布的五項軍售下修為三○○○億元，以及美方若在條例施行後一年內同意出售防空飛彈等四項軍售，預算上限四八○○億元；全案規畫執行七年，至民國一二二年底為止。

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三班護病比正式入法 緩衝2年施行

立法院會昨三讀修正通過「醫療法」部分條文，「三班護病比」正式入法，首年按現行公告護病比標準，納入「醫療機構設置標準實施」，未來每三年檢討一次，同時設懲罰機制，依不同醫院層級處五十萬至兩百萬元罰鍰；由於護理人力仍存缺口，因此給予醫院兩年緩衝期，三班護病比於二○二八年五月才會正式上路。

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中國時報

軍購條例三讀 7800億分2批編列

紛擾已久的「國防特別條例」8日在藍白聯手提出版本後，終於表決完成三讀，最終匡列預算上限為7800億，採購項目除已有發價書的第一批對美軍購外，另納入美方未來一年內同意售予的軍購項目，等於預匡對美第二批軍購金額。同時要求政院在條例施行後一個月內提出專案報告，專報後兩個月內編列預算。賴清德總統指「跨出不容易的一步」。國民黨主席鄭麗文則強調，國家安全必須讓防衛力量和兩岸和平兩隻腳都站穩。

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美前官員：川普表態反台獨機率大

美國總統川普14日至15日將訪問北京，與大陸國家主席習近平舉行峰會。曾於川普首任期間出任白宮國安會中國事務主任的特賓（Matt Turpin），分析川普對台的3種可能性，認為川普屆時說出「不支持台獨」或「反對台獨」的可能性很大。德國專家則認為，若美國最終對台灣保持沉默，這對北京而言，也可能是一種勝利。

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威京集團主席沈慶京涉用京華城土地套利30億元，台北地檢署昨偵結起訴，對沈求刑26年。（資料照）

雲林縣麥寮鄉前鄉長蔡長昆任內利用鄉長職權，向綠能業者勒索320萬元，被判刑5年6月定讞，須入監服刑。（資料照）

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