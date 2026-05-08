獨家》「最佳辯士」選成大學生會長輸了 對手狂掃61％票輾壓

目前就讀成大醫學系1年級的楊承叡投入會長選舉。（記者洪瑞琴攝）

國立成功大學學生會第34屆會長、副會長選舉結果今（8）日晚間出爐，由1號候選人邱佑仁、劉啟曆以1391票、61.33％得票率勝出，擊敗2號候選人楊承叡、陳彥馨（827票、36.46％），順利當選。

這次選舉5月6日開放投票到今晚10點截止，採線上投票，投票結束後直播開票，由選委會主委李俊儒主持，投票率約10.11％，跨越選舉有效門檻。

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選戰話題十足，候選人楊承叡曾因學習歷程備審資料涉及「最佳辯士」爭議，一度遭5校撤銷錄取，但隨後透過分科考試考取成大醫學系，翻轉形象備受關注。這次參選學生會長於政見辯論會中表現亮眼，吸引不少學生支持。

勝選的邱佑仁、劉啟曆則主打創意選戰，推出多支競選短影音，號召各系所學生參與拍攝推薦影片，成功營造跨系支持聲量，整體操作規模被形容宛如公職選舉。

依規定，學生會長暨副會長選舉須達2％投票率門檻，以全校約2萬4000名學生計算，需近500人投票方為有效。這次選舉順利達標，結果正式生效。開票過程同步直播，雙方陣營支持者緊盯票數變化，直呼「好緊張」，為此次選戰畫下句點。

成功大學學生會第34屆正副會長選舉結果今晚出爐。（記者洪瑞琴翻攝）

2號會長候選人楊承叡（右）與參選搭檔陳彥馨（左）競選口號「承諾同行，用馨傾聽」。（擷取自楊承叡IG）

邱祐仁與劉啟曆搭檔競選，推出趣味文宣小物吸引關注催票。（邱祐仁競選團隊提供）

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