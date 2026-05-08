愛爾麗台中分店退費須「放棄追訴權」 中市府要求刪除條款

針對愛爾麗退費文件中涉及「放棄其他民刑事請求權」等爭議條款，台中市法制局已要求業者刪除。（市府提供）

知名醫美集團「愛爾麗」爆疑似偷拍案件，台中市有2處分店，傳消費者想退費，被要求必須放棄法律追訴權利，引發退費爭議。台中法制局與衛生局今日聯合前往該集團台中分店稽查，針對退費文件中涉及「放棄其他民刑事請求權」等爭議條款進行查核，已要求業者刪除「放棄追訴權」條款，保障消費者權益。

法制局表示，今日現場稽查時，崇德店約有20人完成退費登記，業者指相關表單為既有退費格式，並非針對此案特別擬定，經消保官要求後，業者已同意刪除相關棄權條款；另赴文心店稽查時，相關文字已完成刪除。

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法制局長李善植說，此案是因可歸責於業者之事由，導致消費者無法安心接受原契約服務，業者既同意退還尚未施作課程費用，即應依法妥善履行，不應再附加限制消費者權利之條件。

李善植指出，尤其退費文件若要求消費者拋棄人格權損害賠償請求或其他法律權利，已涉及違反消費者保護法所強調之平等互惠及誠信原則，亦有不當限制消費者權益疑慮，今稽查小組已當場要求業者刪除相關文字，並限期改善。

法制局提醒，民眾辦理退費時，如發現文件中載有「放棄此件其他民刑事請求權」或「不得對外發表言論」等與退費無直接關聯之內容，可要求業者刪除後再行簽署；若因拒絕簽署相關條款而遭拒絕退費，建議民眾保留現場照片或相關證據，並提出消費申訴，由市府協助處理。另市府也持續與行政院消保處及消基會保持聯繫，若後續啟動團體訴訟，將全力協助台中市民爭取應有權益。

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