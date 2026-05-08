台中高美濕地遊客中心驚傳解約！ 豪華帳篷全拆光 市府暫時接管營運

高美濕地遊客中心帳篷全拆除，露營區空蕩蕩。（記者張軒哲攝）

高美濕地遊客中心2019年7月開幕，採委外經營，但景觀餐廳、咖啡廳經營不佳，飽受外界質疑，網美露營區雖一度爆紅，但前年夏季起長期封閉整修，露營場網美帳棚全拆，3月還傳出將規劃露營車，但市府5月1日已與委外業者解約，將另外招商。

高美濕地是台中市極具特色的國際級觀光景點，遊客中心更是台中市政府指標性的促參案之一，耗資3.6億元興建的遊客中心，甫開幕規劃的咖啡館與伴手禮店有短暫經營，但因遊客與生意不佳，相繼歇業。直到2023年搭上國內露營熱潮，設置豪華露營區，28頂營帳坐擁海景第一排景觀，可惜營運一年多，露營區帳篷遭到丹娜絲颱風重創，從2024年下半年開始封閉，2025年初正式歇業，整座遊客中心平假日幾乎空蕩蕩，再度淪為蚊子館。

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市議員楊典忠表示，高美濕地遊客中心促參案為例，委外廠商日前解約是重大警訊，代表市府對重大觀光建設委外營運績效管理明顯不足，不能只負責招商簽約，後續卻袖手旁觀，否則最後受影響的不只是廠商，而是整體海線觀光發展。

台中市府建設局今日表示，高美濕地原營運廠商終止營運，建設局除沒入保證金外，也將扣罰違約金，並自今年5月1日起暫時接管營運，同步啟動招商作業，原露營區圍籬及營帳設施已辦理拆除，恢復為綠地使用；同時全面加強環境及廁所清潔，供遊客休憩。場域內持續維持基本遊客諮詢、環境清潔及保全維安功能，確保入園便利與安全。

高美濕地遊客中心露營區，坐擁高美濕地美景。（資料照，記者張軒哲攝）

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