垃圾分類的下一步？王惠美赴維也納參觀焚化廠 認為「這一點」很重要！

彰化縣長王惠美（右二）率團前進維也納焚化廠取經。（彰化縣政府提供）

彰化縣垃圾分類新制從2024年下半年上路以來，成功降低人均垃圾量，縣長王惠美率團前進維也納考察焚化廠，對於焚化廠位於市區，透過藝術大師打造，讓焚化廠一改人人厭惡的壞印象，不只翻轉成為城市地標，還供應市區超過6萬戶家庭的熱能與電力，從廢棄物轉換成能源，這是未來焚化廠發展最關鍵的一步。

王惠美認為，彰化縣從垃圾分類新制出發，降低人均垃圾量，提高資源回收量，降低焚化廠垃圾處理量，更降低碳排放、改善空氣品質。

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但從參觀維也納能源公司的例子來看，焚化廠處理垃圾廢棄物的下一步，就是讓焚化廠不只是焚化廠。王惠美強調，維也納人口有兩百萬人，由藝術大師來操刀焚化廠，把人人避而遠之的焚化廠改變了，讓焚化廠翻身成為打卡景點，這點就令人非常驚豔。

王惠美強調，維也納焚化廠還預計在2040年達到淨零排放，讓處理民生垃圾的設施，也能同步兼顧環保先進議題，非常不簡單，尤其還能同時供應超過6萬戶家庭的熱能與電力，把焚化廠提升為能源供應者，這是城市治理在處理民生垃圾時，未來必須走的方向。

彰化縣垃圾分類有成，縣長王惠美率團參觀維也納焚化廠，認為焚化廠不該是嫌惡設施，透過科技與藝術來翻轉不是夢。（彰化縣政府提供）

彰化縣長王惠美（右五）率團赴維也納焚化廠取經。（彰化縣政府提供）

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