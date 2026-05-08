愛爾麗涉偷拍、預收療程費 石崇良：明知故犯、不可原諒

衛福部長石崇良指出，醫美集團在診間裝設監控設備，公然侵害病人隱私，且此案並非單一個案，而是整個集團旗下多家診所均有相同情形，屬於「明知故犯」，性質極其惡劣且不可原諒。（記者羅碧攝）

醫美集團「愛爾麗」爆出診間裝針孔攝爭議，並涉違規預收醫療費用，引發外界譁然。衛福部部長石崇良今（8日）重話抨擊，此案並非單一個案，而是集團旗下多家診所都有類似情形，「不是偶然過失，而是有目的性的行為」，情節重大、不可原諒，已要求地方衛生局從速嚴查，並應給予停業處分。

石崇良晚間出面說明三班護病比入法後續時程時，也回應愛爾麗偷拍案。他表示，目前掌握情況顯示，愛爾麗在診間裝設攝影鏡頭，涉及病患隱私侵害，且並非個別員工行為，而是集團性問題，「這是明知故犯」，衛福部已要求醫事司責成地方衛生局從速、從嚴查辦。

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石崇良指出，除偷拍爭議外，愛爾麗也涉及預收醫療費用。衛福部多年前即已明令禁止醫療機構以療程、套裝等方式預收醫療費，但愛爾麗不僅違規預收，且規模龐大、非一兩件個案，「光是這一條就已經屬情節重大，可處停業處分。」

衛福部說明，醫療機構若以預約治療名義預收醫療費，已違反「醫療法」第22條第2項規定，可依同法第103條第1項第1款處以罰鍰，並命醫療機構退還超收費用；若未依限退款，還可依「醫療法」第108條第7款，視情節對違規診療科別或全部門、住院業務，處1個月以上、1年以下停業處分，甚至廢止開業執照。

針對診間偷拍涉及的法律問題，石崇良也強調，依「個人資料保護法」第6條規定，病人的健康資料、病歷等均屬「特種個資」，不得任意蒐集。診間錄影本身即屬於特種個資蒐集行為，依法必須取得病人同意；若未經同意即錄影、攝錄，已違反個資法，情節嚴重者甚至可能涉及刑事責任。

他認為，目前法規其實已相當完整，「不是沒有法，而是有沒有落實執行」，現階段不需另訂新法，而是應強化既有規範執行與查核。

至於是否全面清查其他醫美診所？石崇良表示，衛生局原本每年就會對轄內醫療機構進行例行督導考核，未來將把「是否有侵害病人隱私的監控行為」納入督考重點，加強醫美診所監督管理，避免類似事件再度發生。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國則表示，部分診所確實會在出入口、櫃台或候診區設置監視器，主要是為了預防醫療糾紛，但涉及病患隱私的診間、檢查室或手術室，一般不應設置攝影設備。

陳相國也指出，現行法規已要求診所錄影須先取得病人同意，若病患不同意就必須關閉錄影設備。不過，部分診所確實未充分告知民眾，醫師公會後續將透過法規委員會及律師顧問，研擬統一說帖與知情同意範本，協助診所明確告示，降低爭議。

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