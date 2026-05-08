網傳高雄漢他18-20例為雙北5倍？衛生局怒批：假消息

高雄市衛生局駁斥網傳高雄漢他病毒病例，怒批此為假消息！（高雄市衛生局提供）

台北市「安鼠之亂」延燒，鼠戰竟演變成南北之戰，近日網路社群流傳，2020年至今，「高雄漢他病毒病例達18至20例，為雙北5倍」，高雄市衛生局今（8）日發新聞稿嚴正澄清，指此為刻意捏造之不實假訊息，已有觸法之嫌。

高雄市衛生局公布衛福部疾病管制署（CDC）公開疫情資料，高雄漢他病毒疫情，2020年5例、2021年4例、2022年1例、2023年2例、2024年1例，2025及2026年至今則為0例。

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衛生局指出，高雄市近年持續強化漢他病毒防治，落實市場、社區及高風險場域環境整頓與清消，強化切斷感染環防治策略，疫情呈下降趨勢，並自2025年至今已連續2年0病例，顯示防治措施具成效。

衛生局強調，依《傳染病防治法》第9條規定，利用傳播媒體發表傳染病相關訊息應經主管機關核實；違反者依同法第63條，散布謠言足以損害公眾者，最高可處3年以下有期徒刑或併科100萬元以下罰金。呼籲切勿輕信並隨意轉傳錯假訊息，以免觸法！

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