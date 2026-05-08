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    首頁 > 生活

    「鼠類偵防師」駐點？北捷板南線座椅驚見2米長白蛇

    2026/05/08 20:02 記者甘孟霖／台北報導
    北捷板南線驚見有寵物蛇趴趴走。（翻攝自Threads/wherestoriesturn）

    北捷板南線驚見有寵物蛇趴趴走。（翻攝自Threads/wherestoriesturn）

    台北市鼠患爭議未歇，台北捷運上今（8）日竟驚傳有條白蛇在座椅上爬行，有網友記錄下驚恐一幕，引發熱烈討論，還有人笑稱這難道就是「鼠類偵防師」。台北捷運回應，該寵物蛇已被保全帶下車，並通報動保處處理，如查獲飼主，可依大眾捷運法開罰1500元。

    有網友在社群平台貼文表示，有誰的蛇在捷運板南線（藍線）走失？只見影片中一條體長約1至2公尺長的白蛇就大剌剌在座椅上，引發眾人圍觀，後續就被站務人員帶下車。原PO也表示，蛇蛇已經在昆陽站下車。

    畫面一出引發網友熱烈討論，「鼠類偵防師」、「可能有溝通師幫忙溝通請蛇去抓」、「台北不愧是蛇鼠一窩的地方」、「這麼大隻不是走失。就是故意要弄丟棄養的，又不是蚯蚓大小」。

    台北捷運公司說明，今天18時40分南港展覽館站保全接獲熱心旅客反映，板南線往頂埔方向一列車上有一條寵物蛇。後續保全上車處理，並將蛇於昆陽站帶下車。行控中心已通報動保處處理，本案後續若查獲飼主，將依大眾捷運法第五十條第一項第八款：未經許可攜帶動物進入站區或車輛內，裁罰1500元。

    北捷補充，台北捷運旅客須知，明確規範攜帶寵物規定，敬請民眾務必遵守裝籠裝箱，包裝完固，違反規定本公司得拒絕運送，或依大眾捷運法開罰。

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