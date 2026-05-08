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    首頁 > 生活

    人氣餐飲帶入觀光客群 鹿港版「審計新村」活起來

    2026/05/08 20:33 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化鹿港鎮和興青創基地引進的文創小店，好拍好逛。（記者劉曉欣攝）

    彰化鹿港鎮和興青創基地引進的文創小店，好拍好逛。（記者劉曉欣攝）

    有彰化「審計新村」之稱的鹿港鎮和興青創基地，原本以OT方式委由玉珍齋和興公司營運，在2024年底終止契約，從2025年初改由縣府青發處管理1年來，人氣指數看漲，成為網紅眼中鹿港最新打卡景點，尤其是餐飲空間大受歡迎，帶動整體營運。

    真正的審計新村位於台中，原為台灣省政府審計處員工宿舍，之後改建為時下最夯的文創景點與青創基地。

    青發處表示，目前共有6組青創業者進駐使用7個空間，原本以文創為主的使用，在引進餐飲後，大大受到網紅與年輕族群的喜愛。從義大利麵的異國料理，以及浪漫的麵包咖啡，還有桌遊輕食，不只提供遊客在鹿港行旅的歇腳飲食需求，也讓青創基地找到全新的參觀客群。

    青發處指出，和興青創基地原為和興派出所的警察宿舍群，經過修繕再利用後，以提供青年創業空間為出發點，採取公開招租，並進行擇優評選的辦法，每月租金為8800元到1萬2000元，由於地點鄰近鹿港中山路、民俗文物館、丁家大宅、意樓等知名景點，附近還有排隊名店阿振肉包等，這次以人氣餐飲帶入觀光客群，也開創在鹿港老街、桂花巷藝術村之後，為鹿港打造好逛好吃好玩的新景點。

    青發處強調，目前和興基地還有2個空間，持續開放申請進駐，採隨到隨審方式受理，共有「長期租賃」、「短期租賃」及「專案租賃」3種多元進駐模式。

    和興青創基地原為和興派出所的警察宿舍群，經過修繕再利用。（記者劉曉欣攝）

    和興青創基地原為和興派出所的警察宿舍群，經過修繕再利用。（記者劉曉欣攝）

    鹿港鎮的和興青創基地引進人氣餐飲後，帶入網紅打卡與年輕族群來朝聖。（記者劉曉欣攝）

    鹿港鎮的和興青創基地引進人氣餐飲後，帶入網紅打卡與年輕族群來朝聖。（記者劉曉欣攝）

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