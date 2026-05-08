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    首頁 > 生活

    斷線搶修8小時！台鐵屏東線18:15恢復通車

    2026/05/08 19:44 記者蔡宗憲／屏東報導
    台鐵潮州至南州間今日上午發生嚴重的電車線斷落事故，經電力單位全力搶修，屏東線已於18時15分恢復正常通車。（台鐵提供）

    台鐵潮州至南州間今日上午發生嚴重的電車線斷落事故，經電力單位全力搶修，屏東線已於18時15分恢復正常通車。（台鐵提供）

    屏東線南下通勤族與遊客可以鬆口氣了！台鐵潮州至南州間今日上午發生嚴重的電車線斷落事故，經過電力單位全力搶修超過8小時，台鐵公司傍晚宣布，故障設備已於18時15分修復完成，屏東線全線恢復正常通車，但許多通勤族目前仍苦等接駁車。

    這起事故發生在今日上午9時50分，台鐵屏東線潮州=南州間驚傳電車線主吊線斷落，長度達約100公尺，導致該路段供電系統癱瘓，路線一度中斷。由於斷裂長度不短，搶修難度高，台鐵緊急指派電力單位出動維修車趕赴現場，技術人員頂著烈日、在高溫下冒汗搶修，力求縮短影響時間。

    為維持旅客輸運，台鐵在事故期間啟動潮州至枋寮間的公路客運接駁。根據台鐵統計，今日共計出動115趟次接駁車，協助疏運了4945名受影響旅客，雖然過程一度造成不便，但在站務人員引導下，疏運過程尚稱順利。

    台鐵公司表示，電力設備搶修完畢後，18時15分起正式通車。下行列車自3331次起、上行列車自386次起恢復正常行駛。台鐵對於此次電車線故障造成旅客行程延誤，再次表達誠摯歉意，並表示後續將深入調查主吊線斷落原因，強化設備檢查，避免類似事故再次發生。

    屏東線全線恢復正常通車，但許多通勤族目前仍苦等接駁車。（蔡乙丞提供）

    屏東線全線恢復正常通車，但許多通勤族目前仍苦等接駁車。（蔡乙丞提供）

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